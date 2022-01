PSG : Zlatan Ibrahimovic en attend plus de Mbappé

Six buts. Comme le nombre de réalisations qui séparent actuellement Kylian Mbappé de Zlatan Ibrahimovic avant le choc contre l’Olympique Lyonnais, dimanche au Groupama Stadium. En inscrivant un triplé contre Vannes, en Coupe de France le week-end dernier, l’attaquant français a franchi la barre symbolique des 150 buts avec le PSG.

Troisième meilleur buteur de l’histoire du club parisien, Mbappé a désormais Ibrahimovic et ses 156 buts avec le PSG dans le viseur et donc une place de dauphin derrière Edinson Cavani.

Sans Lionel Messi, en phase de reprise après avoir contracté le Covid-19, et Neymar, qui continue de soigner sa blessure à la cheville, Kylian Mbappé sera encore une fois le fer de lance de l’attaque parisienne contre l’OL.

La star du PSG, c’est Mbappé

Face à l’une de ses proies favorites en Ligue 1, le natif de Bondy aura à coeur de continuer sur sa lancée avec sept buts sur les trois derniers matches. Mis au courant du retour à grande vitesse du Français sur ses talons, Zlatan Ibrahimovic s’est arrêté au micro de Téléfoot afin de dire tout le bien qu’il pense de l’ancien Monégasque mais aussi de la frustration qu’il ressent en voyant jouer Mbappé.

"Je l’aime beaucoup mais je pense qu’il n’en fait pas assez, a déclaré le Suédois à nos confrères. Il doit donner plus, se sacrifier davantage. Il doit marcher sur le feu. Car quand tu marches sur le feu tu deviens meilleur."

"Quand tu rentres sur le terrain tu dois sentir l’odeur du sang. C’est à ce moment-là que tu deviens meilleur et que tes performances deviennent exceptionnelles. Voilà ce que je pense de Kylian Mbappé."

Alors un Ibra sévère ou réaliste ? Toujours à la recherche de l’excellence depuis ses débuts en professionnel, Kylian Mbappé semble malgré tout avoir pris ses responsabilités depuis les absences conjuguées de Messi et Neymar. Ce n'est pas pour rien que la direction parisienne souhaite à tout prix le prolonger pour les prochaines semaines et ne pas le voir partir libre en juin. Au PSG cette saison, la star, c’est bien Mbappé et personne d’autre.