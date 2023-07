PSG : Xavi Simons revenu pour repartir ?

Le milieu de terrain néerlandais va effectuer son retour au Paris Saint-Germain mais pourrait être prêté dans la foulée.

Après une merveilleuse saison au PSV, Xavi Simons faisait face à un choix cornélien depuis quelques jours. Accepter de revenir au Paris Saint-Germain qui a activé sa clause de rachat à hauteur de 6 millions d'euros et prendre le risque de voir sa progression être freiné à nouveau ou rester au PSV où il faisait office de meilleur joueur de l'équipe.

Dépendant du futur de Neymar et de Mbappé

Xavi Simons a tranché ce dimanche. Le milieu de terrain formé au PSG a pris la décision de revenir dans la capitale française et a quitté le stage de préparation du club néerlandais, comme l'a confirmé ce dernier. Désormais, le Néerlandais est attendu pour passer sa visite médicale et parapher son nouveau contrat avec le PSG.

Mais où jouera Xavi Simons cette saison ? A quel poste ? Nul ne le sait et il se pourrait que ce ne soit pas à Paris. En effet, d'après les informations de L'Equipe, si Neymar et Kylian Mbappé restent tous les deux cet été au Paris Saint-Germain, Xavi Simons sera prêté dans un club d'une plus grande envergure que le PSV pour continuer à avoir du temps de jeu.

Leipzig, le point de chute idéal

En revanche, si le Brésilien venait à partir ou que Kylian Mbappé était vendu au Real Madrid, Xavi Simons resterait à disposition de Luis Enrique et aurait un pourrait avoir un rôle conséquent dans la saison du PSG. En ce qui concerne la future destination de Xavi Simons, elle se situerait en Allemagne.

Selon l'ensemble de la presse française et les informations de Fabrizio Romano, le RB Leipzig serait le grandissime favori pour accueillir le milieu de terrain néerlandais. En quête d'un remplaçant à Christopher Nkunku, transféré à Chelsea, le club allemand a coché le nom de Xavi Simons.

En cas de départ chez le dernier vainqueur de la Coupe d'Allemagne, Xavi Simons sera assuré d'avoir du temps de jeu et pourra poursuivre sur sa lancée après sa magnifique saison au PSV où il a terminé co-meilleur buteur du championnat néerlandais.