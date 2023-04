PSG : "Xavi Simons devrait faire un an de plus au PSV", estime Ronald Koeman

Le Paris Saint-Germain pourra récupérer Xavi Simons contre un chèque estimé à 12 M€ cet été. Mais certains lui conseillent de rester au PSV.

Pour beaucoup de supporters parisiens, le PSG a clairement fait une erreur en cédant Xavi Simons au PSV Eindhoven l’été dernier. Mais le club de la capitale pourra la rattraper lors du prochain mercato estival, à condition de signer un chèque de 12 millions d’euros, lequel correspond à sa clause de rachat.

Le joueur dans le flou

Le fera-t-il ? Le club ne le sait pas encore, et le joueur non plus. D’autant plus qu’au vu de sa très belle saison, Xavi Simons, représenté par Rafaela Pimenta, devrait être sollicité sur le marché des transferts. Mais pour le sélectionneur des Pays-Bas, Ronald Koeman, le milieu offensif devrait rester au pays.

"Je pense que ce serait très bien pour lui de rester une année de plus au PSV. Je ne suis pas la bonne personne pour exposer ce dont nous avons parlé, mais ce sont des étapes qui sont extrêmement importantes pour un joueur."

Koeman fait confiance à Xavi Simons

"Je considère que Xavi est un homme qui pèse très bien ses choix", a conclu l’ancien entraîneur du FC Barcelone lors d’une longue interview accordée à Studio Voetbal. Le technicien néerlandais fait visiblement confiance à son joueur, lequel a tout de même concédé que Paris lui manquait beaucoup.