PSG : Wijnaldum s’en va, Sanches arrive

Ça bouge au milieu à Paris. Le Néerlandais devrait être prêté à l’AS Roma, quand Renato Sanches est tout proche de rejoindre la capitale.

Un milieu part, un autre arrive. A moins de trente jours de la clôture du mercato, le PSG entre dans une phase importante du marché des transferts. Pour continuer à recruter le club de la capitale doit vendre ou plutôt se séparer d'éléments indésirables.



Pour ce faire, il a indiqué la sortie à plusieurs joueurs en les rétrogradant dans un second groupe d'entraînement peu avant le départ de la tournée au Japon et après. Parmi ces éléments, on retrouve Julian Draxler, Thilo Kehrer, Ander Herrera et Georginio Wijnaldum, notamment.



Sauf retournement de situation, le Néerlandais devrait être le premier à quitter ce groupe d'indésirables. Alors que certains semblent réticents à l'idée de quitter le PSG, l'ancien de Liverpool n'a pas trop hésité et s'est rapidement montré ouvert à un départ, avec un objectif en tête : retrouver sa sélection en vue de la Coupe du monde.

Depuis plus de deux semaines, un candidat a entamé des négociations avec le PSG pour faire venir Wijnaldum. Intéressé par son profil, l'AS Roma a en effet entamé les démarches pour obtenir le prêt du joueur.

Entente compliquée entre Lille et le PSG pour Sanches

Si l'optimisme a été de mise tout au long de la négociation, elle a été ralentie par les discussions sur la prise en charge du salaire du joueur qui émarge à 7 millions d'euros net par an. Mais mardi soir, les deux clubs étaient tout proche d'un accord pour le prêt avec option d'achat du Néerlandais arrivé gratuitement à l'été 2021. Il reste toutefois quelques détails qui devraient être réglés dans la journée de mercredi.

Dans le sens des arrivées, les prochains jours devraient être importants. Selon les informations de L'Equipe, que nous sommes en mesure de confirmer, Lille et le PSG sont proches d'un accord pour le transfert de Renato Sanches. Le milieu portugais, qui a longtemps négocié avec le Milan AC, a toujours fait de Paris sa priorité dès que l’opportunité s’est présentée.

Dans ce dossier, qui a longtemps ressemblé à une partie de poker-menteur, Paris est en réalité le seul club à s'être positionné ces dernières semaines. Lassé par les tergiversations de Sanches, le Milan AC a fini par privilégié d'autres pistes.

Ce qui peut en partie expliquer l'optimisme général du côté de Paris et du joueur depuis plusieurs semaines. Et si les négociations n'ont pas été faciles, c'est en partie à cause par la difficile entente qui existe entre les deux clubs. A un an de la fin de son contrat, le Losc n’avait aucun intérêt à ne pas laisser partir. A Paris désormais, la concurrence au milieu va monter d’un cran.