PSG : Wijnaldum pas préoccupé par sa situation

Le milieu néerlandais Georginio Wijnaldum ne semble pas être inquiet plus que cela par son temps de jeu réduit au PSG.

Alors qu’il avait démarré la saison en tant que titulaire, Georginio Wijnaldum s’est vu écarter du onze de départ du PSG par Mauricio Pochettino. Lui préférant notamment Ander Herrera et Idrissa Gueye dans l’entrejeu, le coach argentin ne lui a accordé que deux titularisations lors des sept dernières parties. Et lors des trois derniers matches, le Batave n’a joué que 35 minutes au total.

Louis van Gaal, le sélectionneur des Oranje, a jugé cette situation inquiétante. Mais, l’intéressé, lui, n’est pas du tout alarmé. Il considère même que ce processus est normal vu qu’il débarque dans un nouvel environnement: « il faut un certain temps pour s'y habituer, bien sûr. Ces dernières années, après ma blessure au dos, j'ai beaucoup joué. Aussi parce que j'ai toujours été en forme et je pense que j'allais très bien. C'est quelque chose de différent. »

L'article continue ci-dessous

« Je suis un combattant »

L’ancien joueur de Liverpool a poursuivi en déclarant qu’il est certain de pouvoir inverser la donne et récupérer une place dans le onze de départ des vice-champions de France : « Le Paris Saint-Germain est une nouvelle étape pour moi et vous l'attendez avec impatience. Ensuite, cela se produit. Je suis aussi un combattant. Je vais tout faire pour renverser les choses. Mais c'est difficile, oui. »

Pour ce qui est de sa relation avec Mauricio Pochettino, le Hollandais indique qu’il apprend tout juste à le connaitre à assimiler ses consignes. Là aussi, il a la conviction que ça ne peut que s’arranger avec le temps : « Évidemment, c'est la première fois que je travaille avec lui. La saison a débuté depuis deux mois et cette situation n'a même pas duré un mois. C'est pourquoi il est difficile de dire si cela fonctionne de cette façon ou non ».

Pour rappel, Wijnaldum est arrivé libre au PSG. Et son contrat du côté du Parc des Princes s’étend jusqu’en 2024.