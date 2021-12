PSG - Wijnaldum : "On a encore des choses à améliorer"

Le PSG a enfin remporté une victoire plutôt probante face au Club Bruges, malgré un passage à vide en seconde période.

"C'était un très bon test pour nous, a réagi Georginio Wijnaldum après la rencontre auprès de PSGTV. Je pense que nous avons très bien commencé, en étant agressifs, en jouant vite et avec intensité, et vous pouvez voir qu'avec notre qualité, lorsqu'on joue ensemble, nous pouvons être vraiment dangereux et c'est ce que nous avons fait.

"Je pense que nous avons eu cinq occasions dans les dix premières minutes, donc nous avons très bien commencé, puis nous avons marqué deux buts, ce qui facilite les choses. On a vraiment bien débuté."

Le milieu de terrain néerlandais a tout de même pointé du doigt les difficultés récurrentes de son équipe : "On a aussi eu des moments de moins bien, où nous avons perdu beaucoup de ballons faciles, surtout en seconde période.

"Cela rend les choses plus difficiles, d'ailleurs ils ont marqué, et on devait changer quelque chose. C'est pour ça que je pense qu'on a encore des choses à améliorer."

Les Parisiens doivent désormais attendre lundi pour connaître leur adversaire en huitièmes de finale, qui sera déterminé lundi lors du tirage au sort.

"Nous devons continuer à nous améliorer en tant qu'équipe et continuer à mieux jouer, donc c'était un très bon test pour nous", a conclu Wijnaldum, à quatre jours du choc de Ligue 1 face l'AS Monaco, dimanche soir.