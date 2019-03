PSG : vers une prolongation d'un an pour Thomas Tuchel

Selon les informations de L'Equipe, Thomas Tuchel devrait prolonger son contrat jusqu'en juin 2021.

C'est dans l'air du temps, et c'est une rumeur qui se précise de plus en plus. Malgré le cataclysme d'une nouvelle élimination en huitièmes de finale de , le devrait cette fois-ci conserver son entraîneur.

Thomas Tuchel, arrivé dans la capitale l'été dernier, serait sur le point de prolonger son contrat selon les informations de L'Equipe. Le technicien allemand pourrait signer un nouveau bail qui le lierait au PSG jusqu'en 2021. Un accord aurait été trouvé entre les deux parties, toujours selon le quotidien français.

L'article continue ci-dessous

Après la désillusion face à , Thomas Tuchel avait déjà annoncé la couleur, affirmant son désir de s'inscrire dans la durée à Paris. "Je veux rester longtemps ici. Je veux grandir avec le club, c'est absolument clair", avait-il affirmé en conférence de presse.

Des propos faisant écho à un intérêt réciproque de la part de Nasser Al-Khelaïfi, qui n'avait pas hésité à soutenir son entraîneur au coeur de la tempête. "J'ai confiance dans le coach. En lui et en ses décisions. On verra avec lui ce qu'il veut faire".

Pour rappel, Thomas Tuchel aura un bilan moins flatteur qu'Unai Emery lors de sa dernière saison s'il remporte la et le championnat. Mais l'impression de progression dans le jeu des Parisiens et la cote de popularité du technicien allemand auprès des supporters, conjugués à l'adhésion de son groupe, plaident pour lui après cette première année dans la capitale.