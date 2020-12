PSG, Verratti harcèle Mbapppé pour qu'il prolonge

Même sous la douche, Marco Verratti ne relâche pas la pression sur Kylian Mbappé.

Dans un entretien à Telefoot , Marco Verratti s'est confié sur les méthodes qu'il utilise pour convaincre Kylian Mbappé de signer une prolongation de bail au PSG. Des méthodes assez peu orthodoxes.

Les efforts de l'ancien joueur de Pescara, présent au PSG depuis 9 ans et faisant figure de vieux de la vieille, ne s'arrêtent pas au Français, puisque Neymar aussi est concerné, lui qui serait toujours convoité par son ancien club du Barça, qui souhaiterait toujours son retour.

« Tous les jours je demande à Neymar et Mbappé de rester. Souvent sous la douche je demande à Kylian ‘T’as signé ? T’as signé ?‘ Je pense qu’ils vont trouver un accord parce qu’ils sont tous les deux heureux ici. », a ainsi confié l'international italien au micro de l'émission dominicale.

Verratti en est convaincu, c'est avec ses deux attaquants stars que le PSG écrira son histoire et cela passe par un succès tant revé en Ligue des Champions. Rêvons plus grand, mais surtout ensemble donc.

« Neymar et Mbappé font partie de l’une des meilleures équipes au monde. En vérité, je crois qu’il n’y a pas de meilleure équipe que le PSG. on peut écrire l’histoire en gagnant la , mais aussi le championnat. Dans plusieurs années, les supporters pourront se souvenir de ce moment historique", a indiqué "Petit Hibou".

Pour rappel, Kylian Mbappé est à 18 mois de la fin de son bail parisien, qui prend fin en juin 2022 et le n'attendrait qu'un signe pour fondre sur le champion du monde 2018.

L'article continue ci-dessous

Le club merengue, orphelin en attaque depuis le départ de Cristiano Ronaldo pour la Turin en 2018, verrait en Mbappé son héritier et uen star pour un nouveau projet galactique. Le buteur tricolore est donc, plus que jamais, à la croisée des chemins dans son parcours.

Selon les médias ibériques, le Real Madrid réfléchirait à une proposition généreuse dès cet été pour Mbappé, alors qu'il ne resterait qu'un an de contrat à l'attaquant tricolore. Le PSG serait ainsi forcé de vendre sous peine de voir son joyau plier bagages gratuitement un an plus tard.