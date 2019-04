PSG, Verratti fixé mardi sur sa blessure

Le milieu italien du PSG passera mardi des examens au niveau de sa cheville. Il devrait ensuite connaitre la durée de son indisponibilité.

Touché dimanche lors du match de championnat contre , Marco Verratti souffre d'un problème à la cheville. Mais de quelle nature précisément ? Il ne le saura que mardi à l'issue des examens médicaux qu'il a passés.

Vu la manière dont l'international transalpin s'est blessé, à savoir une mauvaise réception à la suite d'un duel aérien, une entorse est fortement redoutée. Si c'est confirmé, il devrait être immobilisé pour une durée comprise entre deux et trois semaines.

Le PSG a un match très important à disputer la semaine prochaine face à Rennes en finale de la . La présence de Verratti pour ce rendez-vous parait fortement compromise. Thomas Tuchel, le coach de l'équipe, avait déjà fait part de son pessimisme à ce sujet dès la fin de la rencontre face à Monaco.

Avec la défection de Verratti, l'infirmerie du PSG peine à se désemplir, alors que Cavani, Di Maria et Neymar en sont ressortis dernièrement. En plus de l'Italien, Thilo Kehrer, Thomas Meunier et Thiago Silva continuent de soigner de divers bobos.