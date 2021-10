PSG, Verratti a retrouvé ses yeux d’enfant avec Messi

Vainqueur de l’Euro 2020 avec l’Italie, Verratti a aussi vu Messi débarquer au PSG. De quoi lui redonner les yeux d’un petit garçon.

"Je suis amoureux, c’est un joueur exceptionnel". Après la victoire du PSG contre Manchester City, Pep Guardiola n’y était pas allé avec le dos de la cuillère pour saluer la prestation de Marco Verratti. Des éloges comme à la vieille époque pour un joueur dont le talent n’est plus à démontrer mais qui frustre tout autant qu’il régale. Malgré tout, le match contre les Citizens a rappelé à ceux qui en doutaient que Verratti avait la carrure pour le très haut niveau et pour le PSG.

"Footballistiquement, j’ai eu la chance de jouer avec et contre de grands champions, lors de grands matchs, c'est ce que je voulais par-dessus tout, a-t-il avoué dans une interview à France Info. Je suis tombé amoureux de ce club et c’est pour ça que j’essaie toujours de donner le maximum, pour rendre la confiance qu’on m’a donnée."

Verratti veut finir au PSG

De retour au haut niveau, Marco Verratti savoure cet été qui l’a vu soulever l’Euro 2020 avec l’Italie mais surtout qui a permis à Lionel Messi de débarquer au PSG. Un honneur pour le « Petit Hibou » qui aurait déjà pu partager le cuir avec l’Argentin s’il avait rejoint le Barça en 2017. C’est finalement en Ligue 1 qu’ils font équipe commune, pour le plus grand plaisir de l’ancien de Pescara.

"La vie m’a donné l'occasion de jouer avec le plus grand joueur du monde, ici, tous les jours. Physiquement il est très bien, et avec le ballon au pied il est encore mieux. Quand on est avec lui, on oublie son âge. Il a tellement été fort quand il jouait contre nous qu’on va profiter de lui maintenant."

Buteur avec l’Argentine contre l’Uruguay, Messi espère bien retrouver sa dynamique catalane sur les bords de la Seine. Marci Verratti ne demande rien d’autre afin d’avoir une nouvelle chance de pouvoir soulever la Ligue des Champions, après l’échec de 2020.