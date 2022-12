PSG : Une date avancée pour le retour de Lionel Messi à Paris

On connait désormais la date du retour de Lionel Messi, le buteur de la sélection argentine, au Paris Saint-Germain.

C’est la question que se pose tous les supporters parisiens. Quand Lionel Messi va-t-il faire son retour dans la capitale française ? La presse argentine vient de répondre à la question.

Messi de retour le 3 janvier

Selon les informations du média sportif Tyc Sports, le capitaine de l’Albiceleste va regagner Paris le 3 janvier prochain. Et son prochain match sous les couleurs du Paris Saint-Germain sera probablement le 11 janvier pour la réception d’Angers lors de la 18e journée de Ligue 1.

Si l’information venait à se confirmer, la Pulga aura droit à 24 jours de repos depuis la finale de la Coupe du Monde 2022. Quelques semaines de vacances méritées pour Lionel Messi.

Il n’y a plus de doute à avoir. Le buteur du PSG fait partie des meilleurs joueurs de l’histoire du football. Ce titre de Champion du monde a convaincu les plus sceptiques. L’Argentin a absolument tout gagné pendant sa carrière en club et en sélection.

Après avoir fêté le sacre mondial avec ses coéquipiers à Buenos Aires, Lionel Messi s’est rendu à Rosario pour prolonger le plaisir avec ses proches et se reposer après une magnifique phase finale de Coupe du Monde.

Contrairement à la Pulga, ils sont plusieurs à avoir pris part à la finale du tournoi et à être revenus dans leurs clubs respectifs. C’est notamment le cas de Kylian Mbappé, la star du Paris Saint-Germain qui sera apte à jouer pour la reprise contre le Racing Club de Strasbourg.