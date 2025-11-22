PSG : Une composition pleine de surprises pour défier Le Havre

Le Parc des Princes s'attendait à voir ses stars pour ce retour de trêve internationale, mais Luis Enrique avait visiblement la tête à Londres. Avec la réception cruciale de Tottenham en Ligue des Champions mercredi prochain, le technicien asturien a décidé de trancher dans le vif. La feuille de match officielle, qui vient de tomber, confirme une gestion d'effectif drastique. La colonne vertébrale habituelle du Paris Saint-Germain est mise sous cloche. Pas de Marquinhos, qui devra encore attendre pour fêter sa 500e apparition sous le maillot rouge et bleu, ni de Willian Pacho ou de Khvicha Kvaratskhelia au coup d'envoi.

Une défense expérimentale et un milieu rajeuni

C'est derrière que le chantier est le plus spectaculaire. Pour protéger Lucas Chevalier, confirmé dans les cages, Enrique lance une charnière inédite composée d'Illia Zabarnyi et de Lucas Beraldo. Les internationaux sud-américains ayant beaucoup joué durant la trêve sont logiquement préservés. Sur les côtés, le bricolage continue par la force des choses : en l'absence d'Hakimi, c'est Warren Zaïre-Emery qui descend d'un cran pour occuper le poste de latéral droit, tandis que Lucas Hernandez enchaîne à gauche, Nuno Mendes étant jugé trop juste pour débuter.

L'entrejeu n'échappe pas à cette vague de rotation. Si Vitinha est bien là et hérite du brassard de capitaine en l'absence de Marquinhos, il sera épaulé par son compatriote João Neves. Mais la petite surprise vient de la titularisation du jeune Senny Mayulu. Le "titi" est préféré à Fabian Ruiz, sans doute émoussé par ses obligations avec la Roja. C'est un milieu technique et mobile, mais qui manque forcément d'automatismes à ce niveau de compétition.

L'attaque aussi fait peau neuve

Devant, l'animation offensive change totalement de visage. Ousmane Dembélé étant toujours convalescent et Kvaratskhelia laissé au repos après ses matchs avec la Géorgie, Luis Enrique relance Kang-in Lee sur l'aile droite. De l'autre côté, Bradley Barcola retrouve une place de titulaire après avoir débuté sur le banc à Lyon. Enfin, la pointe de l'attaque est confiée à Gonçalo Ramos. Le Portugais joue gros ce soir : il doit prouver qu'il peut être plus qu'une simple alternative dans la rotation parisienne.

Ce onze a le mérite de la fraîcheur, mais il comporte une part de risque évidente face à un bloc havrais qui ne viendra pas en victime expiatoire. Luis Enrique assume ses choix : la priorité est clairement donnée à l'Europe. Aux "coiffeurs" de montrer ce soir qu'ils ont le niveau pour bousculer la hiérarchie et offrir une victoire tranquille à un Paris déjà tourné vers l'Angleterre.