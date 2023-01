PSG : Un nouveau club s’intéresse à Keylor Navas

Désireux de quitter le PSG en raison de son temps de jeu, Keylor Navas aurait une ouverture du côté du Mexique.

L’avenir de Keylor Navas au Paris Saint-Germain reste encore et toujours un mystère. L’arrivée de Gianluigi Donnarumma à l’été 2021 a changé beaucoup de choses quant au statut du gardien costaricien dans la capitale française, lui qui était titulaire indiscutable depuis son arrivée en 2019 et qui a subitement dû partager sa place avec un gardien talentueux et surtout beaucoup plus jeune (17 ans d’écart). S’il avait tout de même disputé 26 matches toutes compétitions confondues la saison passée, il n’a pas disputé la moindre minute lors de l’exercice 2022-2023, Christophe Galtier étant réticent à faire tourner ses gardiens.

Keylor Navas est sur le départ

Une situation qui pourrait bien sûr pousser l’ancien Madrilène à quitter le décuple champion de France, désireux de rester compétitif malgré ses 36 ans. Depuis quelques jours, le Bayern Munich a été identifié comme une piste crédible pour Navas. Le club bavarois aimerait trouver un remplaçant à Manuel Neuer, blessé jusqu’à la fin de la saison, mais la perspective de renforcer son prochain adversaire en Ligue des Champions pourrait déplaire aux têtes pensantes du PSG.

Mais une autre porte de sortie pourrait s’offrir pour le portier parisien, et celle-ci est assez surprenante sans en être moins crédible. D’après les informations de Mundo Deportivo, c’est l’écurie mexicaine de Club America qui aimerait s’offrir les services de Navas. L’actuel leader du championnat mexicain vient de perdre un autre très bon gardien puisque Guillermo Ochoa est parti du côté de Salernitana en Italie, et lui cherche donc un remplaçant. Si les dirigeants du club mexicain n’ont pas confirmé cette rumeur, les médias locaux assurent que cet intérêt est bel et bien réel et que le prix demandé par le PSG (environ 5 millions d’euros) ne serait pas un frein pour eux.