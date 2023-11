PSG, un coach français attaque Luis Enrique

Arrivé cet été sur les bans du Paris Saint-Germain, Luis Enrique est apprécié par plusieurs observateurs à l’exception de Frédéric Antonetti.

Luis Enrique a succédé à Christophe Galtier sur les bancs du PSG cet été. L’Espagnol est parvenu à imposer un nouveau style de jeu au club parisien et a trouvé le moyen d’associer ces stars. La philosophie de Luis Enrique est appréciée par de nombreux acteurs qui voient le PSG aller loin cette saison. Mais ce n’est pas le cas de Frédéric Antonetti, visiblement pas le sous le charme d’Enrique.

Aucune différence entre Luis Enrique et Galtier selon Antonetti

Frédéric Antonetti ne comprend pas les éloges envers Luis Enrique. Pour le technicien corse, il est trop tôt pour juger le PSG. « Moi, le PSG, je les juge toujours quand on arrive en 8es de finale de Ligue des Champions. Avec Galtier, ça se passait aussi très bien avant la Coupe du Monde. Il avait les mêmes éloges », a-t-il déclaré sur Canal+ dimanche soir.

Le PSG n’a pas de concurrents en France

Selon Frédéric Antonetti, le PSG de Luis Enrique ne peut pas être jugée en tenant compte uniquement de ses résultats en Ligue 1. L’ancien entraîneur de Strasbourg estime que le Paris Saint-Germain n’est pas à son niveau dans le championnat français. « C’est une équipe qui est bâtie pour gagner la Ligue des Champions et on les jugera quand arrivera les 8es. Car en France, il y a peu de concurrence », poursuit-il.

Antonetti pessimiste pour Enrique et ses joueurs

Par ailleurs, Antonetti ne trouve pas le Paris Saint-Germain très en forme en Ligue des Champions, malgré sa dernière victoire face au Milan AC (3-0). « C’est une bonne équipe, ça c’est incontestable, mais je trouve que contre Milan c’était beaucoup plus serré que le score ne le dit. Si Leao était dans un bon jour... On verra au match retour », a-t-il conclu. Premier au classement provisoire de la Ligue 1 (24 pts) et de son groupe en C1 (6 pts), l’équipe de Luis Enrique affronte mardi le Milan AC en Ligue des Champions.