PSG U19 - Zoumana Camara : "Je n'envisage pas de quitter le club"

Quelle analyse faites-vous de ce match après l'élimination de votre équipe ?

D'abord, j'ai félicité mes joueurs parce que le parcours était bon, mais plus on avançait dans la compétition, plus on pouvait sentir la jeunesse de notre équipe. On a le sentiment d'avoir affronté des adultes, des joueurs avec beaucoup plus de maturité, qui dans l'impact et l'intensité physique sont capables de répondre pendant 96 ou 97 minutes.

Nous aussi on est capables d'élever notre niveau. On l'a fait pendant 45 minutes, mais il fallait tuer le match. On a eu les situations, et on ne l'a pas fait. C'est là que sont les regrets parce qu'il y a deux occasions de Michut et une de Yansané qu'il ne cadre pas. Quand on a les situations pour mettre K.-O. l'adversaire, il faut le faire. L'égalisation est discutable, mais on ne va pas se cacher derrière ça. Ils ont logiquement remporté le match parce que physiquement et dans l'impact ils sont plus mûrs et plus forts.

Pour vous, y avait-il faute sur Zaïre-Emery au moment de l'égalisation ?

Oui, il y avait faute. L'arbitrage laisse l'avantage et derrière le ballon est perdu, mais pour moi il doit revenir à la faute.

Vous pensez que ça a pu avoir une influence négative dans les têtes de vos joueurs ?

J'avais dit dans la semaine zéro excuse. On ne va pas se cacher derrière ça. C'est trop facile. À la mi-temps, il y avait 1-1, on n'était pas éliminés. C'est un fait de jeu qui peut tourner en notre faveur, ça tourne pour eux et ça fait partie du jeu. Ils en vivront d'autres des frustrations comme ça. Il faut apprendre à les surpasser et continuer à jouer.

C'est un parcours qui va faire grandir cette jeune équipe…

Ça change des matches de championnat qu'ils ont l'habitude de jouer. On a pu voir que certains ont fini avec des crampes. Ce sont des matches qui vont leur servir pour la suite c'est certain. Dans l'effectif, près de 60 % des joueurs peuvent rejouer la Youth League la saison prochaine. C'est bien qu'ils se confrontent à des joueurs capables de mettre de l'impact, et ça les fait progresser beaucoup plus vite. C'est formateur, ça les aide. Pour moi aussi c'est intéressant.

Pourquoi avoir fait le choix de passer à une défense à cinq à l'heure de jeu ?

J'étais en réflexion parce que j'ai trois bons défenseurs centraux. Quand El Chadaille n'était pas là, j'ai souvent joué avec Fernandez-Veliz et El Hannach. C'est mon socle défensif. Je sentais qu'on était en souffrance en début de deuxième mi-temps. J'ai voulu sécuriser avec une défense à trois et redonner une solidité en mettant un joueur en plus dans l'axe. Cela n'a pas fonctionné comme je voulais, mais je n'ai pas de regret par rapport à cela. Si c'était à refaire, je ferai la même chose. C'est vraiment sur l'impact physique qu'ils ont pris le dessus. Sans me dédouaner, je ne suis pas certain qu'un autre choix tactique aurait changé quoi que ce soit.

L'absence de Xavi Simons (suspendu) a-t-elle eu un impact sur votre équipe ?

L'impact est grand pour nous. Xavi est important dans notre équipe. L'équipe en Youth League avec et sans Xavi est différente. Il ne faut pas se voiler la face et être réaliste, mais on était capables de passer sans lui.

Avez-vous envie de poursuivre comme entraîneur des U19 la saison prochaine ?

J'ai deux ans de contrat avec le club et je pense que je vais les honorer oui. Aujourd'hui je suis dans la saison, je suis à fond dedans. À vrai dire, je ne me pose pas la question, mais je n'envisage pas de quitter le club.