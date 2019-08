PSG : Tuchel réfute l'idée d'une deadline pour Neymar

L'entraîneur parisien s'est exprimé ce jeudi à propos du déplacement à Metz, de l'actualité du mercato parisien, et Neymar évidemment.

Le groupe

Les six joueurs blessés (Kehrer, Diallo, Draxler, Cavani, Mbappé, Herrera) ne sont pas dans le groupe. Ney n'est pas avec le groupe. La situation est la même qu'avant . Rien n'a changé. Tous les autres sont disponibles.

Le mercato

Je suis calme. Tout peut se passer dans le foot, ce n'est pas le moment de perdre la tête. On a encore quatre jours. Je suis seulement le coach, et le plus important est de rester concentré sur l'équipe, l'entraînement et la préparation du match de demain. Le reste, on verra bien.

Keylor Navas, prochaine recrue ?

Je ne peux pas confirmer cela. Alphonse (Areola) va jouer demain. Marcin Bulka sera le deuxième gardien. C'est la situation aujourd'hui.

Une deadline pour Neymar ?

C'est un petit peu tard pour une deadline non ? (rires) Ce n'est pas seulement à moi de donner mon avis. Tout le monde connaît mon opinion. Ce n'est pas au coach de décider d'une telle situation, dans un grand club avec un grand joueur. Il y a beaucoup de parties là-dedans. Le premier objectif est d'arriver au 2 ou 3 septembre avant de réfléchir encore à la composition de cette équipe. Je ne suis pas en faveur de ça, mais c'est la réalité du foot aujourd'hui.

Jesé dans le groupe

Oui, il est avec nous. Il a bien travaillé durant la préparation. Il est avec nous depuis le premier jour, il a été super professionnel, il connaît nos principes de jeu. Il est avec le groupe et on prendra une décision demain.

Ousmane Dembélé

Je connais "Ous". Il y a beaucoup de rumeurs, mais je ne parle pas des joueurs s'ils sont dans d'autres clubs. "Ous" a un contrat avec un autre club et il est clair que je ne parlerai pas de Ousmane (Dembélé) ici.

Benjamin Quarez, au Camp des Loges.