PSG - Tuchel : "Neymar est triste, sensible à tout ce qui est dit sur lui"

Thomas Tuchel est longuement revenu sur le cas de Neymar en conférence de presse avant le match face à Nice, samedi au Parc des Princes.

Le groupe

"On va voir pour Kurzawa et Edi (Cavani) s’ils sont disponibles demain contre Nice. Thiago Silva, Thilo Kherer et Thomas Meunier sont absents. Kylian (Mbappe) est suspendu. On a surmonté beaucoup d’obstacles avec un groupe petit (peu de joueurs) toute la saison mais on vit une période bizarre avec moins de concentration et toujours autant de joueurs absents."

Responsable de la mauvaise période ?

"Je suis coach donc oui, c’est ma responsabilité. Ce n’est pas un problème de le dire. J’ai ma part de responsabilité, mais je sais aussi pourquoi. On parle toujours avec le Président et le directeur sportif, ils ne sont pas contents, c’est normal. Nous ne sommes pas non plus contents. Nous avons le même état d’esprit. Nous faisons notre meilleur dans le staff, moi également, pour retrouver notre style, notre jeu."

L'envie d'un départ ?

"Non, je n’ai jamais pensé à cela."

La fiabilité

"Nous ne sommes pas en colère contre Presnel Kimpembe. Il est toujours un joueur jeune. Mais il est fiable, il n’est pas blessé, il joue et nous travaillons ensemble. C’est absolument nécessaire de recruter des joueurs fiables et tout le monde au club a la même opinion."

Neymar

"Nous sentons tous que Neymar est triste (après le finale de la Coupe) . Il déteste vraiment la défaite et bien sûr qu’il est sensible à tout ce qui est dit sur lui.

Mais lorsqu'on connait Neymar, c'est une personne différente avec un grand coeur. Son comportement n'est pas dans la ligne du PSG, personne n'est content. S'il était capable de montrer son grand coeur à tous ce serait une grande chose."

Une crainte de la réaction des supporters contre Nice ?

L'article continue ci-dessous

"Est-ce que je crains une réaction des supporters ? Oui, c’est possible. Je ne sais pas vraiment si ça nous aide mais c’est possible, et on doit l’accepter, car nous avons perdu "

Nice

"Nice a de la personnalité avec des joueurs comme Dante et beaucoup de talent avec Saint-Maximin et Atal. C'est une bonne équipe, ils jouent normalement de façon très fluide et offensive, avec un bon style. C'est le défi pour demain."