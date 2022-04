PSG : vers une tournée d'été au Japon ?

Le PSG version QSI va-t-il découvrir un nouveau pays pour sa tournée d'été ? Déjà passé par les États-Unis et la Chine, le club de la capitale pourrait cette fois faire escale au Japon durant la seconde quinzaine de juillet.

« Les discussions entre les autorités japonaises et le PSG sont bien avancées mais rien n'est encore bouclé », explique-t-on au sein du club parisien qui possède trois boutiques au Japon (deux à Tokyo et une à Nagoya), et qui s'était rendu dans ce pays en 1995 à l'occasion de la Pepsi Cup.

Pour l'heure, rien n'est encore entériné et la possibilité de choisir une autre destination existe toujours confie-t-on au PSG.

« Nous sommes déjà allés plusieurs fois aux États-Unis ces six ou sept dernières années. Nous avons dû renoncer aux tournées à l'étranger en raison du Covid récemment. Si les États-Unis ne sont pas choisis cette année, ce sera pour bientôt car nous avons beaucoup de fans là-bas », avançait récemment Mark Armstrong le directeur marketing du club dans Le Figaro.

Alors que sa reprise ne devrait pas être tronquée par les retours tardifs cet été, Paris a choisi de reprendre ses opérations marketing après deux années marquées par la pandémie de Covid-19. Dans la foulée ce long voyage, il devrait se rendre en Israël pour le Trophée des champions. Mais pour cela, il faut encore valider l'obtention d'un dixième titre.