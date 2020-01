PSG - Tilo Kehrer revient sur la désillusion face à Manchester United

Le défenseur du Paris Saint-Germain a fait le bilan de ses 18 premiers mois dans la capitale. L'occasion de revenir sur ce douloureux souvenir...

Régulièrement utilisé par Thomas Tuchel la saison dernière pour ses débuts en , Tilo Kehrer l'est beaucoup moins lors de cet exercice 2019-20. Non pas parce que ses prestations sont insuffisantes, mais bel et bien car l'ancien de a longtemps été écarté des terrains pour cause de blessure. Allé se ressourcer à l'Île Maurice durant les fêtes, le défenseur polyvalent s'est confié au quotidien L'Express, faisant le bilan de son aventure parisienne.

"Ça se passe bien. Je suis content de travailler avec le staff, le coach, l’équipe et tous les joueurs qui sont là. Je suis satisfait de ma progression aussi, après un an passé au PSG. J’ai connu une période un peu difficile avec ma blessure mais depuis un mois je suis en train de reprendre, regagner confiance et de la stabilité. Je me sens bien pour la suite", a notamment confié l'Allemand, avant d'évoquer un souvenir douloureux... L'élimination face à Manchester l'an passé.

"On n’arrête jamais d’apprendre et de grandir"

"Je pense que ça fait partie du jeu en football. C’est dans des matches comme ça qu’on acquiert de l’expérience. Dans une carrière, il y a des périodes bonnes et moins bonnes. Si tu gagnes tout va bien mais il y a aussi des matches que tu perds. Il faut surtout apprendre à rester calme après une victoire comme après une défaite. Je pense que c’est le plus important car on n’arrête jamais d’apprendre et de grandir", a déclaré Tilo Kehrer, lucide.

Enfin, le joueur de la Mannschaft s'est confié sur sa relation avec son compatriote et entraîneur Thomas Tuchel. Une relation qu'il estime positive. "Il est très communicatif avec les joueurs. Il crée une bonne ambiance à l’entraînement, que ce soit sur et en dehors des terrains. Tout le monde est de bonne humeur et ouvert aux discussions pour progresser à ses côtés et tout le monde s’améliore", a terminé le joueur du .