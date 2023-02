PSG : Thomas Tuchel cible numéro une en cas de départ de Christophe Galtier !

Alors que l'avenir de Christophe Galtier est plus qu'incertain, le PSG songe à Christophe Galtier pour le remplacer.

L'avenir de Christophe Galtier au Paris Saint-Germain est plus incertain que jamais. Fragilisé par la série de trois défaites consécutives (contre Marseille, Monaco et le Bayern), le technicien français se sait en sursis, et son avenir dépendra de la qualification ou non en quart de finale de Ligue des Champions, sur la pelouse du Bayern Munich le 8 mars.

Vers un retour de Tuchel à Paris ?

Déjà sous pression, l'ancien entraîneur du LOSC pourrait l'être encore plus s'il tend l'oreille vers les nombreuses rumeurs qui tournent autour du club de la capitale, où sa succession est déjà évoquée. Alors que Foot Mercato évoquait des premiers contacts entre le directeur sportif Luis Campos et l'entraîneur de l'AS Rome José Mourinho, un autre nom revient avec insistance du côté du PSG.

Il s'agit tout simplement de Thomas Tuchel, qui avait entraîné Paris entre 2018 et décembre 2020. D'après les informations de RMC Sport et confirmées par Foot Mercato, l'entraîneur allemand serait la priorité de Nasser Al-Khelaïfi en cas de départ de Galtier.

Sans club depuis son licenciement à Chelsea en septembre 2022, Tuchel aurait déjà recalé plusieurs clubs et sélections nationales et serait assez difficile quant à sa future aventure.