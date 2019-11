PSG - Thomas Meunier triste pour Eden Hazard

Opposé à Eden Hazard, son partenaire en sélection, Thomas Meunier avait été l'auteur d'une intervention mal maîtrisée, blessant l'ancien des Blues.

Blesser un joueur adverse n'est jamais agréable. Blesser un ami et compatriote l'est encore moins. Mardi soir, lors du match nul entre le Real Madrid et le Paris Saint-Germain en Ligue des Champions (2-2), Thomas Meunier en a fait la douloureuse expérience. Opposé à Eden Hazard, son partenaire en sélection, le latéral droit du PSG a été l'auteur d'une intervention mal maîtrisée, provoquant malgré-lui la sortie sur blessure de l'ancien joueur de .

Pas du genre méchant et alors qu'Eden Hazard semblait touché par cette blessure survenant dans une période durant laquelle il retrouve peu à peu ses meilleures sensations, Thomas Meunier s'est exprimé sur cet incident dans les colonnes de La Dernière Heure, non sans certains regrets.

"S’il y a bien un joueur que je ne veux pas blesser, c’est Eden"

"Je suis franchement triste. J’ai essayé de le contacter directement après le match, mais je n’ai pas réussi à l’avoir. Après, j’ai vu deux, trois de ses coéquipiers qui m’ont dit qu’il était assez touché. Maintenant, est-ce que c’est grave ou pas ? Je ne le sais pas. Je croise les doigts pour que ça ne le soit pas. Mon but, ce n’est pas de blesser d’autres joueurs. Et s’il y a bien un joueur que je ne veux pas blesser, c’est Eden", a déclaré le défenseur parisien.

Heureusement, si le staff médial madrilène craignait en premier lieu une entorse voire une fracture, il s'avère que le Belge ne souffre que d'une contusion au pied droit, selon, en tout cas, les informations de la Cope. Informations corroborées d'ailleurs par le communiqué médical du qui parle d'une "contusion périméolaire externe à la jambe droite. En attente d'évolution" au sujet de celui qui était dans un bon soir avant de céder sa place sur blessure.