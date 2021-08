PSG, Thierry Henry : "Le Real Madrid ? Mbappe ne fait rien de mal"

L'ancien international français a pris la défense de son compatriote alors que les questions sur son engagement au PSG continuent de se poser.

Thierry Henry a insisté sur le fait que Kylian Mbappe ne "manque pas de respect" au Paris Saint-Germain, alors qu'il est toujours en contact avec le Real Madrid. L'avenir de Kylian Mbappé a fait l'objet de nombreuses spéculations ces dernières semaines, le joueur de 22 ans n'ayant toujours pas montré de signe positif concernant la prolongation de son contrat actuel au-delà de la date d'expiration en juin 2022.

Goal a rapporté que le Real Madrid se prépare à tester la détermination du PSG avec une offre très élevée pour Mbappe, dont l'engagement envers la cause collective au Parc des Princes a été remis en question, mais Thierry Henry estime que toute la situation a été exagérée. L'ancien attaquant de la France et d'Arsenal s'est confié à Amazon Prime sur la situation de son compatriote : " Je ne sais pas ce qui se passe avec Kylian Mbappé".

"On peut toujours spéculer et dire beaucoup de choses. Moi, ce que je vois, c'est qu'il est toujours là, qu'il s'entraîne, qu'il marche, qu'il court et qu'il essaie de créer des occasions pour ses coéquipiers. Il marque des buts, je le sais bien. C'est un joueur qui honore aussi son contrat, il ne fait rien de mal et il répond présent sur le terrain, alors soyez heureux", a ajouté le meilleur buteur de l'histoire des Gunners.

Henry espère que Mbappé restera au PSG

"Comme je le dis souvent, avec un joueur exceptionnel, on cherche toujours les petites choses qui ne vont pas. J'espère qu'il restera au PSG, j'espère qu'il sera bon et on verra après pour ce que l'avenir lui apportera car c'est normal d'évaluer les choses. Mais est-ce qu'il manque de respect envers quelqu'un ? Non, je n'ai pas encore vu cela. Il est là, il est présent et il joue même bien", a conclu Thierry Henry.

Le président du PSG, Nasser Al-Khelaifi, reste confiant quant à la volonté de Mbappe de rester au Parc des Princes, estimant que le champion du monde 2018 n'a aucune raison de partir après l'arrivée de Lionel Messi au club sous forme de transfert gratuit. L'homme d'affaires qatari estime que tout autre club serait un pas en arrière pour Mbappe, comme il l'a déclaré après l'arrivée de Messi au début du mois : "Son avenir est clair. Il l'a dit lui-même, il voulait que nous ayons une équipe compétitive".

"Eh bien, nous avons la plus compétitive du monde en ce moment. Donc il n'a plus d'excuse pour lui maintenant. Il ne peut rien faire d'autre que de rester", avait conclu Al-Khelaïfi. Mbappe a accumulé 174 apparitions pour le PSG toutes compétitions confondues depuis son transfert au Parc des Princes en provenance de Monaco à l'été 2017. L'international français a enregistré 133 buts et 63 passes décisives, tout en aidant le club français à remporter 10 trophées nationaux et à atteindre sa première finale de Ligue des champions.