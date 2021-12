PSG : Thierry Henry comprend les difficultés de Lionel Messi

Six buts et quatre passes décisives en 14 matches. Le bilan de Lionel Messi depuis ses débuts avec le PSG n’a rien d’alarmant. Pourtant, force est de constater que le rendement de l’international argentin est loin de celui qu’il a pu avoir avec le FC Barcelone.

Découvrant un nouveau championnat, Messi a dû attendre son 6eme match pour débloquer son compteur but en Ligue 1. Devant faire face à des défenses plus resserrées et plus rugueuses qu’en Liga, le septuple Ballon d’Or est donc encore en phase d’apprentissage. Et ce n’est pas le jeu proposé par le PSG de Pochettino qui l’aide à donner la pleine mesure de son talent.

Critiqué pour ses sorties insipides en Ligue 1 quand il cartonne en Ligue des Champions (5 buts en 5 matches), Lionel Messi est-il fait pour la France ? Ancien coéquipier de la Pulga au Barça, Thierry Henry a un avis sur la question et demande de la patience.

«Lorsque vous quittez un endroit que vous avez connu très jeune et pendant très longtemps, que vous n'avez jamais pensé quitter, cela vous prend beaucoup sur le plan émotionnel", concède le consultant Amazon dans un entretien à GQ.

« Vous devez réaliser et comprendre où vous êtes, vous adapter à une nouvelle ligue et à une nouvelle équipe et digérer le déménagement. Vous avez vu qu'il a pleuré quand il est parti, ce n'était pas des fausses larmes. Il a pleuré. Il faut un peu de temps pour s'adapter et comprendre, même si vous êtes lui. "

« Mais vous devez comprendre que cet homme est aussi un être humain. Et qu'émotionnellement, parfois, nous sommes tous touchés par quelque chose. Quitter Barcelone, c'est encore à vif pour lui. Mais je crois qu'il va s'en remettre. J'espère qu'il le fera. J'ai confiance en lui. »

« C'est pareil pour moi quand j'ai quitté Arsenal pour aller à Barcelone, il m'a fallu un moment pour m'habituer à mon environnement. Je n'ai jamais pensé que j'allais quitter Arsenal, alors rejoindre Barcelone... J'étais dans un grand club, dans une grande ville ? Bien sûr que oui. Mais il m'a fallu un peu de temps pour le digérer»