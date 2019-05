PSG, Thiago Silva ne rejouera plus cette saison

Victime d'une lésion du ménisque, le Brésilien Thiago Silva ne pourra plus jouer le moindre match cette saison.

Le PSG a encore quatre matches à jouer en en cet exercice 2018/19. Et il le fera sans son capitaine Thiago Silva. Selon le site de l'Equipe, "O Monstro" va subir une arthroscopie qui le tiendra éloigné des pelouses durant une période comprise entre quatre et six semaines.

La dernière apparition de Thiago Silva avec l'équipe francilienne remonte au 14 avril dernier à Lille lors de la large défaite face à . Il est donc à l'infirmerie depuis, en raison d'une lésion du ménisque du genou droit, même s'il a pu reprendre brièvement à l'entrainement. Il a notamment dû manquer la finale de la , disputée le week-end dernier face à Rennes (2-2 a.p.t.b. 5-6).

Au total, cette saison, Thiago Silva n'aura participé qu'à 25 matches (24 comme titulaire) de championnat. C'était déjà son nombre de rencontre disputées lors de la campagne écoulée.

Sa participation à la Copa America devient incertaine

En l'absence de Thiago Silva, Thomas Tuchel fait confiance à Presnel Kimpembe et à Marquinhos pour composer l'axe central de la défense central. Avec un succès tout relatif puisque Paris a concédé 8 buts en seulement 4 matches.

L'absence de Thiago Silva pendant environ un mois et demi est aussi une très mauvaise nouvelle pour la sélection auriverde. Avec cette indisponibilité, le chevronné défenseur n'est pas du tout sûr de pouvoir participer à la Copa America 2019 qui démarre le 14 juin prochain. Un tournoi programmé au , ce qui rendrait la déception d'une non-participation encore plus grande pour l'ancien Milanais. En octobre dernier, il avait déjà raté deux semaines de compétition à cause d'un souci aux adducteurs.