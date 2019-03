PSG, Thiago Silva incertain quant à son futur

Thiago Silva, le défenseur et capitaine du PSG, a fait savoir qu'il ne savait pas du tout de quoi son avenir sera fait.

Thiago Silva dispute actuellement sa huitième saison au PSG. Sous contrat avec l'équipe de la capitale jusqu'en 2020, il devrait logiquement en faire une neuvième. Mais, ira-t-il au-delà ? Les négociations pour la prolongation de son bail n'ayant pas encore été entamées, "O Monstro" reconnait être totalement dans le flou par rapport à la suite.

C'est dans un entretien à Globo Esporte que l'international auriverde a évoqué son futur. "Combien de temps durera cet amour ? Je l’ignore car il est impossible de parler de quelque chose à venir, a-t-il déclaré. J’ai encore un an et demi de contrat. Je pense que dans les mois à venir, lorsque la saison sera terminée, nous devrions parler pour essayer de trouver une bonne situation pour les deux parties".

D'après les révélations faites par le quotidien français L'Equipe dernièrement, l'ancien milanais serait enchanté d'étirer son séjour du côté du Parc. Son envie est de continuer avec le PSG jusqu'en 2022 avant de rentrer éventuellement dans son pays pour y boucler son parcours. Il aura alors 37 ans.

"Nous avons l'équipe pour remporter la C1"

Thiago Silva a remporté de très nombreux trophées avec Paris, dont cinq titres de champion de France. Mais, il n'a pas conquis celui qui fait le plus rêver, à savoir la Ligue des Champions. La Coupe aux grandes oreilles continue à échapper à lui et à ses partenaires.

L'arrière central brésilien ne désespère pas cependant à l'idée de réussir enfin cette quête. Pour lui, plus le temps passe et plus les arguments de son équipe pour réussir ce pari sont importants. "Bien sûr, il ne manque que l’essentiel : la Ligue des Champions. Tout le monde le sait, mais avec la conscience et l’expérience d’aujourd’hui, nous savons que la situation est très difficile, mais nous avons l’équipe pour le faire. Je crois toujours au projet. Chaque année qui passe, nous devenons plus forts. Je pense que cette année nous sommes très forts".