PSG : Tebas s'en prend encore à la décision de Kylian Mbappé

Le président de la Liga Javier Tebas s'en est pris une nouvelle fois à la Ligue 1 et au choix de Kylian Mbappé de rester à Paris, cet été.

Mbappé a été au centre de l'une des plus grandes sagas de transfert des temps modernes avant de signer un contrat extraordinaire avec le PSG, le gardant dans la capitale française jusqu'en 2025.

"Bien sûr, nous aurions aimé que Mbappé vienne"

De nombreuses critiques ont été adressées au champion du monde suite à cette décision, et le président de la Liga, Javier Tebas, est le dernier à s'en prendre à lui.

Lorsqu'on lui a demandé s'il manquait à la ligue espagnole des joueurs comme Cristiano Ronaldo, Lionel Messi et Mbappé, Tebas a déclaré au magazine Influencers : "Si on regarde les clubs où ils sont, on voit que ce sont des clubs qui déversent de l'argent.

"Bien sûr, nous aurions aimé qu'ils viennent, mais ils n'étaient pas là non plus l'année dernière. Mbappé est resté dans un championnat qui n'est pas compétitif."

Un manque de stars en Liga ?

La Liga a vu deux de ses plus grandes stars partir ces dernières années, Ronaldo et Messi s'en allant vers de nouveaux horizons après de longs séjours en Espagne.

Il a été dit que sans deux des plus grands joueurs de tous les temps, le pouvoir d'attraction de la Liga a diminué - ce qui n'a pas empêché Robert Lewandowski de passer en Espagne !

L'attaquant français espère maintenir sa bonne forme à l'occasion de la réception de Brest en Ligue 1, avant que le PSG ne se rende en Israël pour affronter le Maccabi Haifa en Ligue des champions le 14 septembre. A long terme, il est possible que Mbappé finisse un jour à Madrid, la "machine à Ballon d'Or".