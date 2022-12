PSG - Strasbourg : diffusion TV, live streaming, compo probable et avant-match

PSG - Strasbourg : où voir le match, l'heure du coup d'envoi, les news sur les équipes. Goal vous dévoile tout.

Ce match de reprise a tout du match piège pour le Paris Saint-Germain. Le club de la capitale va finalement pouvoir compter sur l'ensemble de ses mondialistes, hormis Lionel Messi, vainqueur de la compétition. Les autres mondialistes ont tous repris l'entraînement et sont à la disposition de Christophe Galtier. Reste à voir si le PSG sera déjà en mode rouleau compresseur ou aura du mal à se mettre en route après un mois et demi sans match officiel.

Quel PSG face à Strasbourg ?

Dix-neuvième de Ligue 1, Strasbourg espère certainement profiter de ce match de reprise et de l'incertitude autour de l'état de forme physique et mental de certains joueurs du PSG pour réaliser un coup. Les hommes de Julien Stéphan ont besoin de points dans la course au maintien et peuvent aborder ce match comme un bonus puisqu'ils ne s'attendent probablement pas à prendre le moindre point au Parc des Princes.

Pour réussir à surprendre le PSG et à faire un coup ce mercredi soir, Strasbourg aura la rude mission de contenir Kylian Mbappé. Très impressionnant au Qatar, le Français n'a pas pris les moindres vacances et voudra tourner la page de la finale perdue en reprenant ses bonnes habitudes en Ligue 1 et visera un treizième but en championnat cette saison.

Mbappé-Neymar de gala ?

Outre l'international français, le PSG pourra aussi compter sur Neymar et Marquinhos, qui vont finalement jouer cette partie. L'état mental des deux hommes est une inconnue après leur terrible élimination face à la Croatie, mais si Neymar est en aussi grande forme qu'avant l'interruption de la saison, alors ce sera mission impossible pour Strasbourg.

Horaire et lieu du match PSG-Strasbourg

Ville : Paris

Paris Stade : Parc des Princes

Parc des Princes Heure : 21:00 UTC+1 (heure française) / 20:00 GMT / 21:00 UTC+1 (BST) / 15:00 EST / 12:00 PST

Sur quelle chaîne TV voir PSG - Strasbourg ?

PSG-Strasbourg

Ligue 1

Mercredi 28 décembre

21h00 sur Canal + Sport 360

Stream : My Canal

Prise d'antenne : 20h30 sur Canal + Sport 360

Le streaming pour voir le match

Il vous sera aussi de possible de voir la rencontre en Streaming, en se connectant sur la plateforme My Canal.

Série actuelle du PSG et de Strasbourg

PSG : VVVVV



Strasbourg : NDNDN

Les blessés et absents du PSG et de Strasbourg :

Christophe Galtier peut s'estimer heureux. Il aura moins d'absents que prévu face à Strasbourg. On pouvait craindre l'absence de nombreux mondialistes pour la reprise du championnat, hors seul Lionel Messi manquera à l'appel, lui qui est encore en Argentine pour célébrer son titre de champion du monde. Outre l'Argentin, Nuno Mendes, Presnel Kimpembe et Timothée Pembélé seront absents en raison d'une blessure.

A Strasbourg, Julien Stéphan sera privé de Colin Dagba, blessé au mollet qui, ne retrouvera pas le Parc des Princes et son club formateur. Nordine Kandil est aussi indisponible.

Les équipes probables

XI de départ du PSG : Donnarumma - Mukiele, Sergio Ramos, Bitshiabu, Bernat - Verratti, Renato Sanches, Fabian Ruiz - Soler - Mbappé, Ekitike.

XI de départ de Strasbourg : Sels - Djiku, Nyamsi, Le Marchand - Pierre-Gabriel, Bellegarde, Aholou, Thomasson, Liénard - Ajorque, Gameiro.