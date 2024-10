PSG - Strasbourg : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

Le PSG sera aux prises avec Strasbourg, samedi, pour le compte de la 8e journée de Ligue 1. Les dernières infos ici.

Après une brève internationale, les clubs de Ligue 1 sont de retour aux affaires courantes. Ces derniers ont entamé la huitième journée du championnat français, vendredi, avec un alléchant Monaco – Lille (0-0). La journée va se poursuivre ce samedi avec le retour du Paris Saint-Germain qui reçoit le RC Strasbourg au Parc des Parc des Princes pour un nouveau match épineux.

PSG - Strasbourg, un nouveau match piège pour les Parisiens

Tenu en échec par Nice lors de la journée précédente (1-1), le PSG (2e, 17 pts avait cédé son fauteuil de leader à l’AS Monaco (1er, 20 pts). Une place que le club de la capitale espère récupérer dès ce samedi contre Strasbourg. Mais le PSG n’est pas dans une forme optimale en ce moment puisque le nul face aux Aiglons avait été précédé d’une défaite en Ligue des Champions contre Arsenal (2-0). Luis Enrique et ses hommes devront donc se remettre la tête à l’endroit face aux Alsaciens, à une semaine du Classique contre l’Olympique de Marseille.

De son côté, Strasbourg réalise un début de saison prometteur avec sa jeune équipe. Le club alsacien pointe à la 7e place de Ligue avec ses 10 points pris en 7 journées. Mais les hommes de Liam Rosenior auraient pu mieux faire puisqu’ils cumulent 4 nuls en 7 matchs. Toutefois, après avoir fait tomber l’OM cette saison, Strasbourg veut bien être la première équipe à infliger une défaite au PSG en Ligue 1, cette saison.

Horaire et lieu du match

PSG – Strasbourg

8e journée de Ligue 1

Lieu : Parc des Princes

A 21h française

Les compos probables du match PSG - Strasbourg

PSG : Donnarumma – Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes – Vitinha, Joao Neves, Zaïre-Emery – Asensio, Kolo Muani, Barcola

Strasbourg : Petrovic – Sobol, Sow, Sylla, Diego Moreira – Lemarechal, Andrey Santos – Bakwa, Diarra, Nanasi – Emegha

Sur quelle chaîne suivre le match PSG - Strasbourg ?

La rencontre entre le Paris Saint-Germain et le RC Strasbourg sera à suivre ce samedi 19 octobre 2024 à partir de 21h sur la plateforme DAZN. Il vous sera aussi possible de se connecter à ce service et regarder en streaming via MyCanal ou Amazon Prime. Si vous êtes muni d’un VPN, il vous est possible de visionner le match gratuitement sur la chaine Youtube brésilienne CazéTV.