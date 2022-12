PSG-Strasbourg : avec Mbappé, Neymar et Marquinhos d'entrée ?

Christophe Galtier devrait aligner quatre des cinq mondialistes revenus la semaine passée à l'entraînement contre le RCSA.

Mercredi soir face à Strasbourg, le PSG devrait avoir fière allure. Malgré les absences de Messi, qui reprendra l'entraînement avec Paris le 2 ou 3 janvier et les blessures de Kimpembe, Sanches et Nuno Mendes, Christophe Galtier devrait pouvoir aligner une équipe loin d'être bis.

"Il n’y a pas meilleur remède que de revenir dans son club", expliquait d'ailleurs Christophe Galtier lors de la conférence de presse de veille de match. Et de jouer aussi. Il y a d'ailleurs fort à parier que Kylian Mbappé devrait démarrer ce mercredi soir face à Strasbourg, comme l'indiquait d'ailleurs la mise en place du jour. Du repos pour Mbappé et Hakimi après Lens Le champion du monde 2018 a faim et a très envie de tourner la page de la finale perdue face à l'Argentine. Il devrait aider Paris sur les deux prochains matchs contre Strasbourg et Lens, avant d'observer un peu de repos et de faire l'impasse sur la rencontre de Coupe de France (tout comme Lionel Messi ou Achraf Hakimi).

En défense, Galtier pourrait faire démarrer Achraf Hakimi sur le banc et laisser sa place à Mukiele. Le Marocain qui a disputé sept matchs durant le mondial (dont cinq en intégralité) devrait lui aussi décompresser en faisant l'impasse sur le match de Coupe de France à Châteauroux (vendredi 6 janvier), une date à laquelle le jeune El Chadaille Bitshiabu a plus de chances de démarrer.

Ekitike en pôle pour démarrer Avant le mondial, le coach parisien avait aussi indiqué que les joueurs de retour à l'entraînement pourraient débuter une rencontre quatre à cinq jours après. A ce titre, Marquinhos devrait bien tenir son rang et porter le brassard de capitaine du PSG aux côtés de Sergio Ramos, contre le RCSA.

Neymar, l'autre Brésilien, a de bonnes chances de débuter. C'est en tout cas ce qu'indiquait la mise en place de lundi et mardi, où il était aligné en soutien de Mbappé et Ekitike. Revenu plutôt à l'entraînement, l'ancien Rémois est bien physiquement et souhaite profiter de l'absence de Messi pour enchaîner.

Au milieu, pas vraiment de surprises à attendre. Avec la blessure de Renato Sanches, le technicien parisien pourrait aligner, Vitinha, Fabian Ruiz et Verratti. Et il n'est pas impossible de voir le jeune Warren Zaïre-Emery avoir du temps de jeu contre les Alsaciens.



La composition probable du PSG face à Strasbourg : Donnarumma - Mukiele, Ramos, Marquinhos (cap.), Bernat - Vitinha, Verratti, Fabian Ruiz - Neymar - Ekitike, Mbappé.