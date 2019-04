PSG-Strasbourg 2-2, Paris lâche des points et manque d'assurer le sacre

Alors qu'une victoire lui aurait assuré le titre de champion, le PSG n'a pas été capable de faire mieux que 2-2 face à Strasbourg.

31e journée de

PSG- : 2-2

Buts : Choupo Moting (13e), Kehrer (82e); Da Costa (26e), Gonçalves (38e)

Alors qu'il était attendu pour assurer le show, le PSG a été tout proche ce dimanche de concéder sa première défaite de la saison au Parc des Princes. À sept journées de la fin, l'équipe de Thomas Tuchel a été accrochée par Strasbourg (2-2). Une contre-performance surprenante, mais qui n'est pas illogique vu le visage moyen affiché par les Franciliens durant une bonne partie de ce match. Cet accroc ne remet pas en cause le sacre à venir des joueurs de la capitale, mais il le retarde d'au moins une semaine alors qu'il y avait moyen d'achever le suspense dès ce dimanche et s'offrir une belle fête avec les supporters.

Les célébrations seront donc pour après mais il faudra déjà que les fans parisiens digèrent la pilule amère qui leur a été octroyée. Ce dimanche, ils n'ont pas dû reconnaitre leur équipe, et pas seulement parce que le onze de départ était amputé de nombreux joueurs titulaires. On ne plaindra cependant pas Tuchel. Car, il a lui-même choisi de se passer de son meilleur atout, en l'occurrence Kylian Mbappé. À la surprise générale, le champion du monde a démarré la partie sur le banc et il n'en est sorti qu'à l'heure du jeu.

Quand le natif de Bondy a été enfin incorporé, le score était déjà de 1-2 en faveur du Racing. Et, moins inspiré que d'habitude, il n'a pas été en mesure de changer le cours de la rencontre. Ses coéquipiers l'ont souvent cherché dans l'espoir qu'il leur offre le salut, mais des mauvais choix et aussi une position d'hors-jeu sifflée alors qu'il s'est présenté seul face à Sels l'ont empêché de marquer pour la 5e fois de suite. Finalement, c'est Thilo Kehrer qui a endossé le costume du sauveur, mais uniquement pour assurer l'égalisation à la 82e d'une belle reprise croisée de la tête à la suite d'un corner.

Strasbourg a tenu le choc

Le PSG n'aurait pas eu besoin de courir derrière le score et essayer d'échapper au faux-pas s'il avait fait le boulot en première période. Or, et bien qu'ayant pris les devants à la marque rapidement à la 13e par l'intermédiaire d'Eric Choupo-Moting, buteur d'une volée sur un centre de Colin Dagba, les locaux ont failli à leur tâche. Ils ont été trop suffisants face à une équipe alsacienne accrocheuse et méritante et ils ne pouvaient, avec un tel visage, assurer le plein de points. Même si avec un autre attaquant que Choupo-Moting, il est permis de croire que la physionomie du match aurait été différente. Car après avoir marqué, le Camerounais s'est aussi fait remarquer en signant un sauvetage sur la ligne sur un lob de…Nkunku, son propre coéquipier. Un réflexe maladroit et qui risque de vite faire le tour du monde.

À défaut d'être sérieux, Paris a affiché de l'orgueil quand il s'est retrouvé dos au mur. Celui lui a donc permis d'échapper à sa première défaite de la saison dans son fief. Kehrer a fait mouche à dix minutes de la fin, mais avant cela il y a eu une belle occasion de Bernat (54e) et aussi une reprise de Dani Alves sur la transversale (69e). Et, à 2-2, juste avant le coup de sifflet de l'arbitre, le Brésilien a encore raté une belle opportunité en butant sur un Sels vigilant.