PSG : Stéphane Guy fracasse Neymar !

Le Brésilien s'est vu reproché le fait de ne pas venir saluer le public du Parc des Princes ce qui irrite au plus haut point l'éditorialiste RMC.

Neymar est dans l'oeil du cyclone. Sa relation avec les supporters du PSG est de retour à la une de l'actualité, ce dernier ayant rompu tout contact avec une partie des fans suite à des railleries et des propos qu'il a jugé déplacé lorsqu'il a souhaité quitter le PSG pour retourner au FC Barcelone. Depuis, Neymar ne vient plus saluer le public du Parc des Princes avec le reste de l'équipe à chaque fin de match. Dans l'After Foot sur RMC, Stéphane Guy a démonté Neymar, considérant que ce dernier ne joue pas pour l'amour du maillot et des supporters au PSG.

"Tu peux rattraper le coup avec Neymar si le club est fort encore une fois. Si le club intervient auprès du joueur et lui dit de faire le minimum. Cela me paraît tellement sans intérêt, pas le fait qu'il ne vienne pas saluer, mais tu dois saluer si ton coeur te dit de le faire. Même si c'était une intervention du club pour lui dire d'aller saluer... je ne pense pas que Neymar soit dans cet esprit-là", a analysé Stéphane Guy.

Neymar n'est pas là pour partager des choses. On voit bien qu'il n'est pas généreux, peut-être qu'il l'a été dans une autre phase de sa carrière où qu'il est dans d'autres endroits, mais à Paris... Paris c'est une banque pour lui", a ajouté l'ancien commentateur phare de Canal Plus. Cette réaction fait état aux propos de Romain Mabille, président du Collectif Ultras Paris, à France Bleu qui a regretté le manque de relation avec Neymar.

"C'est un joueur qui marche sur le côté émotionnel, on aurait pu avoir une relation. Il n'y a pas eu de volonté de la part du club ou de Neymar de rétablir la situation. Je peux vous garantir une chose, c’est que dans l’entourage du club, de Neymar ou de la tribune, il n’y a personne qui a fait plus que moi pour rétablir la situation. J’ai essayé de parler avec les responsables, j’ai dit que j’étais ouvert au dialogue", avait lancé le président du CUP.

"Je n’ai pas eu de réponse. Je vois qu’il y a une volonté de laisser la situation pourrir, je ne sais pas pourquoi. J’estime que si on peut parler, on avance ensemble, on peut trouver des solutions, c’est bien. Nous, en tant que supporters, on n'a pas non plus à courir derrière lui. Qu’il en veuille au CUP, À la limite, je suis d’accord, mais il ne salue personne au Parc. Il est entré dans un truc, je ne sais pas comment on va en sortir", a conclu Romain Mabille.

Pas sûr que ces sorties médiatiques à répétition ait un quelconque impact sur la mentalité de Neymar et sur sa volonté de renouer avec les supporters du Paris Saint-Germain et de venir les saluer à la fin de chaque match au Parc des Princes. En attendant, le Brésilien devrait faire son retour face à l'OM en Coupe de France et aura certainement envie de doucher le public du Stade Vélodrome.