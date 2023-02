PSG : Sous le feu des critiques, Marquinhos dégoupille !

Critiqué pour ses récentes performances et son manque de leadership dans les moments compliqués, Marquinhos est sorti du silence.

Marquinhos ne vit pas la meilleure période de sa carrière, loin de là. Longtemps le chouchou du Parc des Princes, le Brésilien est dans la tourmente depuis son erreur face au Real Madrid en huitième de finale de Ligue des champions en mars dernier. Le défenseur central est depuis moins serein et multiplie les performances décevantes avec le Paris Saint-Germain.

"Un capitaine ne peut pas être le seul à prendre ses responsabilités"

Face à Monaco, Marquinhos a encore été impuissant et n'a pas pu empêcher le navire parisien de couler. Pire encore, le capitaine du PSG, déjà très critiqué a vu son attitude être reprochée par les supporters du club de la capitale, puisqu'il a dit à ses coéquipiers de ne pas aller les saluer au vu de leur colère. Dans une interview accordée à Le Parisien avant la défaite contre l'AS Monaco, Marquinhos a répondu aux critiques à son encontre concernant son manque de leadership malgré son statut de capitaine.

"Si les gars m’ont élu capitaine, c’est parce que j’étais comme je suis, que je ne change rien. Ce n’est pas parce que tu es capitaine que tu dois changer d’attitude. Il y a des choses supplémentaires à faire, il y a de bonnes aventures quotidiennes. On sait que tu es plus visé, tu dois être très exemplaire. Tu dois toujours essayer de motiver les autres, aider tes coéquipiers, surtout les jeunes", a lancé Marquinhos.

"Il n'y a pas de pression"

"Il faut continuer à être comme tu es. Il y a toujours des leaders dans un groupe. Un capitaine ne peut pas être le seul à prendre des responsabilités dans une équipe. Même s’ils n’ont pas le brassard, il y a des leaders, des gens qui vont prendre aussi la parole, aider à la prise de décision… Nous, on fonctionne comme ça !", a ajouté le capitaine du PSG.

Marquinhos est conscient que la C1 est l'objectif majeur au PSG, mais assure que ce n'est pas une obsession : "La Ligue des champions est une compétition qu’on veut gagner car on ne l’a jamais fait au club, et aussi parce que beaucoup comme moi ne l’ont pas gagnée à titre individuel. Mais il n’y a pas de pression ou de motivation supplémentaire."

Enfin, le Brésilien a révélé que la défaite face au Real Madrid n'avait pas été la plus douloureuse en Ligue des champions avec le PSG : "Pour moi, la défaite face au Bayern est pire que celle face au Real en 2022. On était tellement près... Oui, c’est la plus douloureuse. Demandez à n’importe quel joueur, il n’y a rien de plus dur que de perdre en finale. Ça fait presque un an qu’on a joué ce match face au Real et on en entend encore parler. Même si ça a été une défaite douloureuse, encore plus pour moi, il a fallu qu’on rebondisse."