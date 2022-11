PSG : Sergio Ramos lâche un (vrai) indice sur son futur

Interrogé sur son avenir, alors que son contrat s'achève en juin 2023, l'Espagnol a botté en touche avant de se projeter.

Mardi soir face à la presse, Sergio Ramos n'a esquivé presque aucune question, à l'exception de celle posée sur son avenir. Après avoir répondu à des questions sur la Coupe du monde, Lionel Messi ou son côté porte-bonheur (30 matchs sans défaite avec le PSG), l'Espagnol a fini par botter en touche pour parler de la suite de sa carrière.



En fin de contrat en juin 2023, l'ancien madrilène était interrogé sur la manière dont la concurrence nouvelle en défense centrale avec le passage à quatre derrière pourrait influencer son avenir et son renouvellement de contrat à Paris. "Pour la prolongation ? Je pense seulement à jouer à mon meilleur niveau. On verra. Je suis heureux que le PSG ait fait un effort pour me signer", expliquait Sergio Ramos dans un style appelé langue de bois.



Répondre en français ? "La saison prochaine"



Luis Campos, qui connaît très bien le joueur et entretient une relation forte avec lui, a fait de son renouvellement de contrat une priorité, tout comme pour Messi. De son côté l'Espagnol est ouvert à l'idée de rester dans la capitale qui lui permet de se maintenir à un très haut niveau de compétition. "Je pense que je peux jouer encore quelques années de plus au haut niveau", affirmait-il sur son avenir.



Mais le vrai indice sur son avenir est intervenu quelques minutes plus tard. Interrogé sur ses 30 matchs sans défaite avec le PSG, Ramos a fini par écouter la question en français et visiblement la comprendre parfaitement. Incité par Christophe Galtier à répondre en français, celui qui espère retrouver la sélection espagnol, lui a répondu dans un grand sourire "the next season" (la saison prochaine). Preuve qu'il se voit toujours à Paris dans un futur proche ?