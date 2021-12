PSG : Sans Messi et Marquinhos face à Feignies-Aulnoye (N3)

Ce dimanche soir dans le Nord, Mauricio Pochettino devrait faire tourner. Du moins en partie. Pour le match de Coupe de France face à l'Entente Feignies-Aulnoye (N3), le technicien argentin va laisser quelques cadres au repos.



En effet, Lionel Messi et le capitaine Marquinhos ne devraient pas être du déplacement. Avec Barcelone, la Pulga a souvent fait l'impasse sur les premiers tours de coupe nationale.



Depuis le 20 novembre, le sextuple Ballon d'or enchaîne les matchs entiers (7 toutes compétitions confondues) sans être encore au top physiquement et le staff parisien a fait le choix de le laisser au repos.



Idem pour Marquinhos qui n'a manqué que deux matchs depuis le mois d'août (Nantes et Angers) et qui devrait donc être préservé et dispensé de Coupe de France.