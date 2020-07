PSG-Saint-Etienne, Claude Puel : "Paris a sûrement moins de fond sur la durée d'un match"

L'entraîneur stéphanois était en conférence de presse ce jeudi, à la veille de la finale de Coupe de France face au PSG, vendredi soir (21h).

Claude Puel était en conférence de presse au Stade de ce jeudi après-midi. L'occasion d'évoquer l'actualité de l'équipe stéphanoise à la veille d'affronter le PSG en finale de , vendredi soir (21h). Pour le coach des Verts, Paris manquera de fond par rapport à l'ASSE, même s'il redoute l'entame de match parisienne.

Rennes vainqueur l'an dernier, une source d'inspiration ?

Claude Puel : Ce sera un tout autre match. Paris menait 2-0, Rennes avait réussi à revenir au score et à gagner aux penalties si je me souviens bien. C'est un autre contexte, un premier match de reprise aussi, avec beaucoup d'interrogations. L'équipe parisienne s'est préparée d'une certaine manière avec beaucoup de vivacité, de vitesse. On défendra chèrement notre chance.

La préparation stéphanoise

On a fait une préparation un petit peu plus lourde au début. Paris a sûrement moins de fond sur la durée d'un match, mais on voit ce qu'ils sont capables de faire sur la première demi-heure, en gérant ensuite. Ils ont calibré leur préparation, en sachant que le volume montera aussi avec les matches importants qu'ils auront à jouer. (...) Tout au long de notre préparation, j'ai vu un vrai collectif. J'ai vu de la qualité, pas mal de bonnes choses sur les aspects offensifs, une certaine solidité et l'envie de faire les choses ensemble. Ce sera nécessaire demain.

Un crédit retrouvé pour Kolodziejczak

Il évolue à un autre niveau que lors de mon arrivée. Il a fait une bonne préparaiton, très professionnelle, avec de la qualité tout simplement.

Puel compte sur Khazri

Bien sûr que je compte sur lui, mais je compte sur lui à son meilleur niveau. Je veux qu'il soit présent avec de la régularité aussi. Wahbi a des qualités exceptionnelles, il peut faire des différences et il peut encore apporter à l'AS Saint-Etienne, évidemment.

Benjamin Quarez, au Stade de France.