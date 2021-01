PSG, Roux : "Mbappé, c’est un Djibril Cissé plus technique"

Dans le dur depuis quelques semaines, Mbappé tente de relever la tête et Guy Roux ne se fait pas de soucis pour ça.

La saison de Kylian Mbappé est assez paradoxale à l’image de celle du PSG, deuxième du championnat. Meilleur buteur de la avec douze buts, l’attaquant français est pourtant la cible de nombreuses critiques depuis quelques semaines. Il est reproché au champion du monde 2018 de forcer son jeu et la décision lui-même quitte à foncer tête baissée.

Fraîchement débarqué sur le banc du PSG, Mauricio Pochettino a rapidement montré sa confiance à voir Mbappé recouvrer toutes ses sensations. Néanmoins, chacun a son opinion sur la question surtout après les deux premières rencontres du PSG en 2021.

"Le premier match (de l’année contre Saint-Étienne, ndlr), il a été nul. Normalement, il n’avait pas sa place dans l’équipe du PSG. Samedi (contre Brest, ndlr), ce n’était pas si mal que ça."

"Mbappé est un jeune garçon qui me semble intelligent, il a compris que ça ne pouvait pas continuer ainsi. Il a commencé la rencontre contre Brest en jouant très simplement. Un petit crochet, donner la balle, un petit crochet, donner la balle. Et puis il s’est enhardi en faisant de bonnes choses."

"Il n’a pas marqué mais il a donné une passe décisive en faisant un exploit. Il passe entre deux joueurs. Ce qui rappelait qu’il était un grand joueur", a ainsi confié le mythique ancien coach Guy Roux au micro de Canal +.

Malgré des performances en dent de scie, l’ancien coach d’Auxerre estime que la mauvaise passe de Mbappé ne sera bientôt qu’un lointain souvenir et espère que le PSG va l’aider à retrouver le niveau qui était le sien depuis son arrivée durant l’été 2017.

"Je pense que dans les prochaines semaines, ça va aller pour Mbappé. Il avait beaucoup trop joué ces deux dernières années. Mais je pense que ça va revenir. Il est en progrès. Après, il y a une question de jeu. Il joue dans un PSG moyen. Et même moyen, Paris domine les matchs. Les défenses adverses sont composées de nombreux joueurs. Et c’est moins dans ses cordes. Mbappé, c’est un Djibril Cissé avec plus de possibilités techniques."