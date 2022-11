PSG : Rolland Courbis démonte Gianluigi Donnarumma

L'ancien entraîneur de l'Olympique de Marseille ne porte pas le portier italien du PSG dans son coeur, loin de là.

Rolland Courbis n'a jamais eu la langue dans sa poche, que ce soit durant sa carrière d'entraîneur ou il a souvent lâche de belles punchlines avec son franc-parler ou comme consultant football sur les ondes de RMC. Ce n'est pas aujourd'hui que Coach Courbis va changer. Et cette fois-ci, c'est un joueur du Paris Saint-Germain qui en a fait les frais.

"Navas est meilleur que Donnarumma"

L'an dernier, Rolland Courbis a souvent plaidé la cause de Keylor Navas plutôt que celle de Gianluigi Donnarumma. Et les dernières performances du portier italien, friable sur les coups de pieds arrêtés, n'ont pas fait changer d'avis l'ancien entraîneur de l'Olympique de Marseille. Au micro de RMC, Rolland Courbis a passé un énorme coup de gueule concernant la gestion des gardiens au PSG et ne comprend pas que Keylor Navas soit mis au placard.

"On prend la responsabilité à l'intersaison de mettre Gianluigi Donnarumma numéro un et numéro deux Keylor Navas. Je suis désolé sur le plan économique par rapport à certains accords, avec l'âge de Donnarumma, son contrat de quatre ou cinq ans, ça peut se comprendre. Mais pour le présent, il ne faut pas se plaindre de prendre des buts quand tu choisis le gardien de but qui est moins bon que l'autre", a analysé Rolland Courbis.

" Il en a pas ras-le-bol d'être sur le banc et d'être transformé en supporter ?"

"La ou j'ai du mal à comprendre la gestion. Il n'y a pas que ça que j'ai du mal à comprendre, mais il y a surement des choses qui m'échappent parce que je ne suis pas au courant de tout. En tout cas, Keylor Navas aujourd'hui est meilleur que Gianluigi Donnarumma. Que ce soit légèrement ou pas légèrement, on discute", a ajouté l'ancien entraîneur de l'OM.

Rolland Courbis ne comprend pas que Keylor Navas n'ait pas joué la moindre minute cette saison : "En plus de ça, j'aimerais savoir autre chose, quand tu mets Navas numéro deux et Donnarumma numéro un, pourquoi Navas est puni et ne joue aucun match ? C'est à dire que Navas, le numéro deux, qui est censé rentrer dans le cas ou Donnarumma se blesse, il va rentrer congeler. On dira qu'il est prêt ? Non".

"Il est blessé ? Est-ce qu'il n'a pas fait une Neymar plutôt ? Il en a pas ras-le-bol d'être sur le banc et d'être transformé en supporter ?", a conclu le consultant RMC. Christophe Galtier a été clair en début de saison sur la hiérarchie des gardiens et ne veut pas d'alternance comme sous Mauricio Pochettino. Keylor Navas doit donc ronger son frein sur le banc de touche et n'a pas joué une seule minute en match officiel avec le PSG cette saison. Une bien triste fin d'aventure dans la capitale française pour l'ancien gardien du Real Madrid, toujours très performant à Paris depuis son arrivée en 2019.