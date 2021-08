PSG : Richarlison pour remplacer Mbappé ?

L'attaquant brésilien serait le principal candidat pour remplacer Kylian Mbappé en cas de départ. Le dossier pourrait s'accélérer ce samedi.

Les agents de Richarlison viennent d'être contactés par le PSG. Le club francilien leur a fait savoir qu'ils étaient intéressés par la possibilité d'enrôler l'international auriverde dans le cas où Kylian Mbappé venait à filer au Real Madrid. Un scénario qui est bien parti pour se vérifier. Le dossier ne sera cependant pas simple à boucler. Everton n'est pas vraiment disposé à libérer son joueur, surtout après les belles performances que ce dernier a réalisées en Copa America et aux Jeux olympiques.

Paris prépare l'après-Mbappé

A Paris, Richarlison incarne donc l'option numéro 1 pour remplacer l'international tricolore. Dès qu'il y aura une rencontre entre le représentant du joueur, un certain Renato Velasco, et le PSG, une proposition sera transmise. Le rendez-vous en question peut avoir lieu dès ce samedi. Il y a quelques jours, Leonardo avait pourtant déclaré qu'il n'y a pas de plan B si jamais Mbappé venait à s'en aller. La donne a visiblement évolué depuis.

Le PSG se prépare donc à la cession de Kylian Mbappé. Goal est en mesure de confirmer que le Real Madrid attend une réponse à sa deuxième offre de 180 millions d'euros pour le champion du monde tricolore. Richarlison est donc en tête de leurs cibles, mais le temps joue contre eux vu que le mercato s'achève mardi prochain.

Everton n'est officiellement pas vendeur

Pour Paris, le plus compliqué n'est cependant pas de convaincre Richarlison, mais plutôt son employeur. Rafael Benitez, le manager des Toffees, a exclu la vente de Richarlison avant la fin du mercato estival. C'est son buteur attitré et il ne veut nullement s'en séparer. C'est ce qu'il a même assuré en conférence de presse ce vendredi. "Nous n'envisageons pas de le vendre, a déclaré le technicien ibérique. C'est notre joueur, nous sommes très satisfaits de lui, très heureux, et nous espérons qu'il pourra marquer beaucoup de buts pour nous cette année."

Richarlison a, pour rappel, rejoint Everton en provenance Watford contre un montant de 40 millions d'euros en 2018. Depuis, il s'est imposé comme l'un des meilleurs attaquants en dehors du Big Six de la PL, avec notamment 43 buts inscrits pour les Merseysiders dans l'élite anglaise. Le Brésilien a un contrat qui court jusqu'en 2024, mais vu sa cote il est assez peu probable qu'il reste à Goodison Park jusqu'à cette-date là.