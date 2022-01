PSG : Reprise individuelle pour Gianluigi Donnarumma

Mauricio Pochettino va-t-il devoir composer avec Letellier, Franchi et Lavallée pour la réception de Nice, lundi soir ? C’est une probabilité, et un problème que Paris tente de résoudre. En début de semaine, le club de la capitale espérait voir Gianluigi Donnarumma reprendre l’entraînement en fin de semaine.

L’Italien a retrouvé le terrain d’entraînement du centre Oredoo ce vendredi matin après une blessure à un mollet qui l’a empêché d’être présent lors de la victoire face à Reims, dimanche dernier (4-0). Et s’il a seulement effectué une séance individuelle, son protocole de reprise suit son cours comme prévu par le club.

Travail de course et d'appui pour Neymar

Alexandre Letellier, Lucas Lavallée, Denis Franchi et Louis Mouquet étaient aussi présents ce vendredi matin à l’entraînement collectif. Tout comme d’autres jeunes : Daouda Weidmann et Djeidi Gassama. Edouard Michut et Xavi Simons aussi.

En marge du groupe, et alors qu’il a repris la course en début de semaine et poursuivi le travail de rééducation de sa cheville gauche, Neymar s’est entraîné ce vendredi en extérieur : au menu travail de course et d’appui.