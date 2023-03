PSG - Rennes: diffusion TV, live streaming, compo probable et avant-match

PSG - Rennes : où voir le match, l'heure du coup d'envoi, les news sur les équipes. Goal vous dévoile tout.

Après avoir arraché un précieux succès face à Brest, le Paris Saint-Germain a tout intérêt à remporter cette dernière rencontre avant la trêve internationale, qui fait aussi office de premières retrouvailles avec le Parc des Princes depuis l'élimination en Ligue des champions contre le Bayern Munich. Des sifflets sont mêmes attendus à l'encontre de certains joueurs, dont Lionel Messi.

Autant dire que le PSG serait bien inspiré de remporter cette rencontre pour éviter de passer deux semaines dans la tourmente. Au classement, le club de la capitale a une belle marge sur l'OM et peut mettre la pression à son principal concurrent qui jouera dans la foulée. Mais en face, Rennes reste sur deux matches sans victoire et voit le wagon européen lui passer sous le nez.

Dernièrement, le Stade Rennais a été plutôt en réussite contre le Paris Saint-Germain remportant deux des quatre dernières rencontres face au club de la capitale. Les hommes de Bruno Genesio espèrent une nouvelle fois réaliser un gros coup qui leur permettrait d'accumuler de la confiance avant le début du sprint final.

Paris Saint-Germain vs Rennes date et horaire du coup d'envoi

Match: Paris Saint-Germain vs Rennes Date: 19 Mars 2023 Coup d'envoi: 17 heures (heure française) Lieu: Parc des Princes

Sur quelle chaine et quelle diffusion streaming pour le match PSG - Rennes

En France, c'est le diffuseur officiel Canal + qui retransmettra le match sur sa chaîne dédié au football. Et, vous pourrez aussi regarder le match en streaming, via la plateforme décidée du groupe, My Canal.

Pays Chaîne Streaming France Canal + Foot, Canal + Sport 360 My Canal Afrique Canal + Afrique IPTV

Les blessés et absents du PSG et de Rennes :

Christophe Galtier va devoir composer sans plusieurs cadres pour la dernière rencontre avant la trêve internationale. Forfait jusqu'à la fin de saison, Neymar sera absent, tout comme Marquinhos, Kimpembe, Hakimi et Mukiele, eux aussi blessés.

A Rennes, Bruno Genesio doit aussi faire sans Martin Terrier jusqu'à la fin de la saison. Doku, Assignon et Xeka sont indisponibles pour ce match.

Les compositions probables de PSG - Rennes

PSG : Donnarumma - Pembele, Ramos, Pereira, Mendes - Soler, Zaire Emery, Verratti, Ruiz - Messi, Mbappé.

Rennes : Mandanda - Spence, Wooh, Theate, Truffert - Bourigeaud, Majer, Santamaria, Toko-Ekambi - Kalimuendo, Gouiri.