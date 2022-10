PSG : Renato Sanches devrait démarrer, Sarabia et Ekitike sont en balance

En Corse, Paris devrait à nouveau se présenter en 4-4-2 losange avec deux changements par rapport au match contre l'OM.

Christophe Galtier a été clair : Paris se présentera vendredi soir à Ajaccio à nouveau avec une défense à quatre. "On jouera à quatre derrière, c’est la seule information que je peux donner".





Mais pour ceux qui n'ont pas oublié les mots du coach parisien après la victoire de son équipe face à l'OM, dimanche, 'Il y a de fortes chances que (Paris) continue comme ça".





C'était en tout cas le sens de la mise en place de ce jeudi avant le départ pour la Corse, dans un schéma en 4-4-2 losange plaçant Messi en numéro 10, en l'absence de Neymar, et Kylian Mbappé à gauche.





Pour venir compléter le trio, Galtier a alterné entre Pablo Sarabia et Hugo Ekitike au poste d'attaquant axial droit lors de la mise en place. Reste à savoir si le technicien parisien privilégiera le rythme de l'Espagnol ou la nécessité de rééquilibrer les temps de jeu, alors que l'ancien Rémois n'a démarré qu'un match. Et devait initialement débuter chez lui en Champagne.





L'autre inconnue est de savoir qui viendra composer le milieu à trois, alors que Vitinha s'est entraîné en salle ce jeudi pour une séance spécifique. Cinq jours avant un match décisif en Ligue des champions face au Maccabi Haïfa, le Portugais devrait être ménagé.





Après son excellent match contre Marseille, Fabian Ruiz devrait à nouveau faire partie du onze de départ, tout comme Marco Verratti. Malgré les mots de Christophe Galtier, qui évoquait une possibilité de voir démarrer Warren Zaïre-Emery, c'est Renato Sanches qui devrait être titulaire.





Derrière, pas de surprise. Avec l'absence de Danilo Pereira et la suspension de Ramos, seulement trois défenseurs centraux sont disponibles. Le PSG va donc commencer avec Mukiele et Kimpembe.







Composition probable : Donnarumma (g.) - Hakimi, Mukiele, Marquinhos, Bernat - Sanches, Verratti, Ruiz - Messi, Sarabia (ou Ekitike), Mbappé.