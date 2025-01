PSG - Reims : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

Le PSG affronte Reims samedi pour le compte de la 19e journée de Ligue 1. Les dernières infos ici.

Le championnat français poursuit son bonhomme de chemin en enchainant les rencontres depuis le début de l’année. La Ligue 1 aborde ce weekend sa 19e journée avec des affiches très intéressantes au programme. Parmi elles, figure un duel entre le Paris Saint-Germain et le Stade de Reims. Deux équipes aux trajectoires différentes cette saison.

Le PSG a une dynamique à confirmer

Le PSG n’a pas droit au repos en ce début d’année. Trois jours après sa magnifique victoire contre Manchester City en Ligue des Champions, le club parisien reprend service en Ligue 1 dès ce samedi. Leader du championnat français, le Paris Saint-Germain (1er, 46 pts) doit confirmer sa bonne dynamique et creuser encore plus son écart sur l’OM (2e, 37 pts). En plus, un succès contre Reims permettrait aux hommes de Luis Enrique d’être mieux préparés pour affronter Stuttgart en C1, mercredi prochain.

Reims n’a pas droit à l’erreur

De son côté, Reims connait une saison mitigée. 13e au classement général, le club rémois (21 pts) n’a remporté aucun de ses cinq derniers matchs en Ligue 1 (3 nuls, 2 défaites). Des résultats qui mettent les Champenois sous la menace de la zone rouge alors qu’ils comptent seulement cinq points d’avance sur le barragiste, Nantes (16e, 17 pts). Les hommes de Luka Elsner savent donc qu’ils n'ont pas le droit de perdre contre le PSG qui ne leur fera aucun cadeau non plus.

Horaire et lieu du match

PSG - Reims

19e journée de Ligue 1

Lieu : Parc des Princes

A 21h05, heure française

Les compos probables du match PSG - Reims

PSG : Donnarumma - Beraldo, Pacho, Lucas Hernandez, Nuno Mendes - Zaire Emery, Vitinha, Ruiz - Lee, Ramos, Barcola

Reims : Diouf - Buta, Akumu, Kipre, Sangui - Munetsi, Atangana - Ito, Teuma, Nakamura – Diakhon

Sur quelle chaîne suivre le match PSG - Reims ?

La rencontre entre le Paris Saint-Germain et le Stade de Reims sera à suivre ce samedi 25 janvier 2025 à partir de 21h05 sur la plateforme DAZN. Il vous sera aussi possible de se connecter à ce service et regarder en streaming via MyCanal ou Amazon Prime. Si vous êtes muni d’un VPN, il vous est possible de visionner le match gratuitement sur la chaine Youtube brésilienne CazéTV.