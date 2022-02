PSG-Real Madrid : De Mbappé à Pochettino, une soirée bien préparée

Face au Real Madrid, Paris est passé de la frustration à l'euphorie. Pour en arriver à cet état, il a fallu, comme souvent cette saison, que Mbappé sorte de sa panoplie un exploit personnel dont il a le secret.

On jouait la 94e minute, et le Parc des Princes explosait à moins de 45 secondes du coup de sifflet final. Dans la loge de l'attaquant français, sa famille et ses proches exultaient, tout comme Jamel Debbouze, qui a passé une grande partie de la rencontre accroché au bras de Wilfrid, le père du héros parisien.

Après avoir rempli ses obligations médiatiques, Mbappé les retrouvait et confiait sa satisfaction d'avoir marqué. Lui qui s'était fixé comme objectif de faire trembler les filets contre ce club qu'il a voulu rejoindre à la fin de l'été dernier. « Il avait envie de faire taire ceux qui pensaient qu'il allait lever le pied », raconte un de ceux qui le connaît.

Avant cet éclair, les joueurs du PSG avaient livré une partition presque parfaite. Elle correspondait sur beaucoup de points à ce que Mauricio Pochettino avait préparé et demandé à ses joueurs dans les jours précédant la rencontre.

Contrairement à ses habitudes récentes, l'entraîneur argentin a, la veille du match, effectué une dernière mise en place qui précédait une séance vidéo. Au cours de cette ultime répétition, il a en partie aligné les joueurs qui seraient titulaires. Plusieurs inconnues demeuraient puisque Di Maria et Neymar ont alterné et que Pochettino a réellement hésité à faire démarrer le Brésilien. Tout comme Navas et Donnarumma dans le but.

Mais Pochettino n'a pas attendu la veille du match pour être focus sur Madrid. Sans jamais le dire à ses joueurs, ces derniers ont constaté que certaines séances d'entraînement dans les trois semaines précédant la rencontre de mardi soir étaient dédiées à des aspects du jeu qu'il a mis en place.

Avec notamment un pressing à la récupération du ballon, déclenché par Marco Verratti. Objectif : étouffer le Real Madrid, rester groupé, empêcher les changements de jeu et les transitions adverses, entre autres. Après la rencontre, l'Italien louait d'ailleurs la minutie de la préparation de ce huitième de finale aller.

Et avant même le choc, les Parisiens affichaient une confiance certaine mais sans excès. Danilo Pereira, lui, savait déjà la semaine passée qu'il serait titulaire avec pour rôle de compenser les montées de Hakimi, tout en gardant un œil sur Vinicius.

L'article continue ci-dessous

La veille de la rencontre, le technicien parisien avait aussi insisté sur un point qui a souvent fait défaut depuis le début de saison : il souhaitait voir ses joueurs se donner sans compter pendant 90 minutes pour mener à bien le plan voulu. Et qui s'est déroulé sans accroc.

Après la rencontre, l'euphorie n'a finalement été que passagère et les joueurs rappelaient déjà qu'il y aura un match retour dans trois semaines. C'est aussi ça une équipe qui retient les leçons.