PSG-Real Madrid : Di Maria, un soir pour enfin briller

Les deux hommes de la « Decima » madrilène sont aujourd’hui Parisiens. Si Sergio Ramos est forfait (mollet), Angel Di Maria devrait probablement être titulaire mardi pour la réception du Real Madrid. Et ce malgré le probable retour de Neymar dans le groupe du PSG.

Dans la capitale espagnole, le numéro 11 du PSG a laissé une image positive auprès des supporters mais a quitté le club en conflit avec Florentino Perez quelques semaines après l’obtention de la dixième Ligue des champions : déclassé dans la hiérarchie des attaquants après l’arrivée de Bale, il avait demandé une revalorisation importante pour récompenser ses performances. Refus du président madrilène qui s’était servi de sa vente pour financer, l’arrivée d’autres éléments (James Rodriguez, Toni Kroos et Keylor Navas, notamment).

Face à son ancien club, l’Argentin aura donc beaucoup à prouver mais surtout à son club actuel. Auteur de 3 buts et 5 passes décisives décisives en 20 matches toutes compétitions confondues, El Fideo traverse sa plus mauvaise saison depuis son arrivée dans le club de la capitale.

Perturbé par sa prolongation ?

S’il a pu avoir quelques légers passages à vide durant les saisons précédentes, Di Maria peine à retrouver son niveau de jeu, alors qu’il reste performant avec la sélection argentine, capitaine et buteur sublime contre le Chili (2-1, le 28 janvier). On le voit fréquemment combiner avec Messi (trop ?), oublier les montées d’Hakimi et moins travailler défensivement.

Comment expliquer alors cette traversée du désert ? À Paris, l’Argentin, qui fête ses 24 ce lundi, répète pourtant que lui et sa famille se sentent bien. Messi, l’un de ses meilleurs amis, est aussi arrivé cet été et il ne vit pas mal sa rétrogradation dans la hiérarchie des attaquants. Même si la blessure de Neymar lui permet d’avoir plus de temps de jeu

La preuve ? Di Maria a été et est très actif dans l’intégration de Lionel Messi à Paris. Il souhaite prolonger son contrat qui arrive à échéance en juin. Comme Goal l’expliquait en novembre, l’ex-Mancunien souhaiterait retarder son retour aux Newells Old Boys.

Avec l’épidémie de Covid-19, il n’est pas certain de maintenir un niveau de salaire important en Argentine et souhaite donc activer l’option qui se trouve dans son contrat. Et c’est peut-être là que le problème se trouve. Alors que les deux parties ont avancé ces derniers mois sur une prolongation, le PSG temporise et attend de voir si l’Argentin sera en capacité d’élever son niveau de performance.