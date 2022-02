PSG-Real : Ginola s'attend à "un grand match" au Parc

Souvent critiqué ces derniers mois, le Paris Saint-Germain monte en puissance ces dernières semaines, porté par un Kylian Mbappé au sommet de son art. L'objectif assumé des Parisiens : être prêts pour le huitième de finale de Ligue des Champions contre le Real Madrid. Mardi soir, les hommes de Mauricio Pochettino tenteront de vaincre ceux de Carlo Ancelotti.

Une affiche qui promet un grand spectacle, attendue par tous les amoureux de football. Parmi eux : un certain David Ginola, ancienne gloire du club de la capitale. "C'est une affiche extraordinaire. Les matchs entre le PSG et le Real sont toujours très intéressants", a ainsi confié le Français dans un entretien accordé au média ibérique AS. Selon lui, l'éventuelle présence de Karim Benzema sera déterminante pour des Espagnols dépendants de son art.

"Le Real n'est plus l'équipe des Galactiques"

"Du côté de Madrid, reste à savoir si Benzema jouera ou non. Ça peut être un point clé car c'est le capitaine et l'élément capital du vestiaire maintenant. Qu'il joue serait très important pour le Real. Le PSG peut battre tout le monde vu tous les joueurs talentueux qu'il a dans son effectif et évidemment, le Real n'est plus l'équipe des Galactiques. Ça reste le Real et ils n'ont pas de mauvais résultats cette saison. Ça va être un grand match, tout peut se passer".

"Il y a deux problèmes s'il ne joue pas. C'est un problème pour Madrid parce qu'ils n'auront pas un attaquant capable de marquer des buts et parce qu'ils n'auront pas ce levier psychologique que la présence de Benzema provoque chez le PSG", a ainsi confié Ginola.

Benzema, pour l'amour du spectacle

Sans l'attaquant des Bleus pour mener les offensives madrilènes, il s'attend à un spectacle forcément impacté. "Les défenseurs n'auront pas de grand buteur à contrôler. Si Benzema ne joue pas, le match ne sera pas le même, y compris pour les spectateurs et les journalistes", a-t-il analysé. En cas d'absence de KB9, le Real Madrid pourrait évoluer avec Gareth Bale en attaque. Un joueur dans une forme moins étincelante, mais toujours capable d'exploits.