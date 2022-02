PSG-Real : Courtois frustré après sa grande prestation

Malgré un grand Thibaut Courtois, décisif notamment sur le penalty de Lionel Messi ou devant Kylian Mbappé, le Real Madrid n'est pas parvenu à ramener le match nul du Parc des Princes.

"Je crois que je joue un grand match"

Le gardien belge est apparu très déçu après la rencontre, conscient d'avoir réussi son match mais sans pouvoir permettre à son équipe d'obtenir le résultat espéré.

"Naturellement c’est dommage. Je crois que je joue un grand match en aidant l’équipe à faire match nul, pour garder le 0-0 et avoir une chance de mettre un but", a-t-il confié au micro de RMC Sports.

"J’ai fait un grand match mais à la dernière minute on encaisse un but bêtement. On perd le ballon à trois contre un. Kylian passe deux joueurs et place le ballon sous mon corps. J’ai essayé de prendre assez d’espace mais pas assez en dessous."

"J'avais étudié les penaltys de Messi"

L'ancien gardien de Chelsea avait pourtant réussi à repousser un penalty de Lionel Messi quelques minutes auparavant.

"Je l'avais étudié, il avait raté une fois avec le Barça mais c'était la transversale, et il me semble qu'il en avait raté un avec Paris du côté droit", a-t-il analysé.

"Je me suis dit qu'il avait plus confiance côté gauche. Il l'avait mis là contre Bruges, là aussi contre Nice en Coupe de France alors je me suis dit qu'il fallait plonger à gauche.

"Il n'a pas mis beaucoup de buts contre moi mais face à des grands joueurs, Léo, Kylian, Neymar et Di Maria, tu dois toujours être attentif."