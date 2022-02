PSG-Real (1-0), Kylian Mbappé : "Il fallait des actes"

Kylian Mbappé (attaquant du PSG sur Canal+) :

"On voulait être prêts pour ces grandes soirées. On rêve de jouer ce genre de matches. Au départ, c'était un match sur un faux rythme. Les équipes campaient sur leurs positions. Mais on voulait gagner et on a été poussé par les supporters. On est très contents d'avoir cet avantage. Il y aura le match retour encore, il faudra bien le préparer. Mon but ? Je suis en confiance, Ney a le ballon, il y a deux joueurs sur lui. Moi, je fais un déplacement, je me démarque. Je rentre dans la surface, et dans la surface c'est l'attaquant qui est maitre. C'est du un contre deux et j'arrive à le mettre entre les pieds de Courtois. Comment j'ai abordé ce match malgré les rumeurs ? C'est le football. On se pose trop de questions, mais j'ai dit que j'allais me donner à fond et il fallait le montrer par des actes. Je l’ai montré une 1e fois et il faut le montrer une 2e fois maintenant. Là-bas, il faut aller pour gagner. On est des compétiteurs. Ce n'est pas digne d’une équipe comme Paris d’y aller juste pour tenir le résultat. Mais ils vont jouer autrement. Mais bon, c’est dans trois semaines et c'est en enchainant les bonnes performances en Ligue 1 qu'on arrivera bien à ce match."



Ferland Mendy (défenseur du Real sur Canal+) :

"On sort très déçus de ce match-là. Ils ont eu beaucoup d’actions, mais on a réussi à tenir jusqu’à ce but dans les arrêts de jeu. Quand on avait le ballon, ils pressaient bien. Mais en 2e on a su mieux ressortir les balles et on a joué plus. Au final, ça a créé des espaces un peu partout. Au retour, il faudra hausser le niveau de jeu, jouer ensemble et essayer de se trouver plus. A la maison, il faut tout donner pour renverser la tendance."



Carlo Ancelotti (entraîneur du Real sur Canal+) :

"Paris a mieux joué que nous. On a eu des difficultés à sortir de la pression, on a manqué beaucoup de choses. Ce n'est que la première manche, on va voir. Ce n'était pas une bonne soirée pour nous. Habituellement, on sort bien le ballon. Ce soir, on a eu des difficultés. On a la confiance parce qu'on va jouer à la maison, notre stade va nous pousser. Il ya plusieurs possibilités, tout n'est pas perdu. Karim Benzema ? Le problème n'était pas physique, le problème était qu'on n'a pas pu lui donner des ballons."



Mauricio Pochettino (entraîneur du PSG sur Canal+) :

"Je suis très heureux. Je pense que ça a été un très bon match, on a coupé leurs circuits et leur manière de jouer. On a mis beaucoup de pression sur leur milieu. On a beaucoup travaillé pour mettre en place la meilleure stratégie pour les stopper. Et bien-sûr, on a bien contrôlé le match. On a contrôlé le match durant 90 minutes. On a concédé très peu d'action. Les joueurs méritent le crédit. On travaille pour eux. Ce n'est qu'une question de temps. Ils ont un talent incroyable. On est très content pour eux. Il y a un long moment d'attente maintenant, on doit se concentrer sur la L1, samedi sera un autre match. On reste concentrés."



Danilo Pereira (milieu du PSG sur RMC Sport) :

"Je suis heureux, on a gagné ici et on a fait un gros match contre une grande équipe. C'est toujours bon de gagner à la maison (...) C'est une adaptation tactique qui me convient. On a de grands joueurs ici avec Messi et Hakimi qui sont assez offensifs donc je suis là pour contrebalancer les deux. C'est une tactique que je peux bien faire. En première période, on a bien joué mais après la pause, on a mis plus d'intensité, on a fait les choses bien et on leur a fait du mal. Kylian Mbappé ? Ce n'est pas un joueur comme les autres, il l'a démontré avec son but. Pour moi, actuellement, c'est le meilleur."



Thibaut Courtois (gardien du Real Madrid à BT Sport) :

"Nous avons assez bien commencé mais nous n'étions peut-être pas assez calmes avec le ballon et nous avons souffert de cela, en ne contrant pas assez bien. Nous avons perdu un ballon stupide, Kylian Mbappé réussit à placer le ballon sous moi. C'est dur à encaisser mais nous n'avons pas bien joué. Notre plan de jeu ne change pas tant que ça avec un but de retard : nous devons gagner pour nous qualifier. J'espère qu'avec les supporters derrière nous, nous y parviendrons. Dans ce genre de match, vous savez, en tant que gardien de but, que vous aurez beaucoup à faire. J'ai beaucoup étudié les penalties de Lionel Messi et j'ai essayé de jouer avec lui quand j'étais sur la ligne. Il faut aussi avoir un peu de chance."