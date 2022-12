PSG : Raí ne comprend pas Neymar

Citoyen engagé, Raí ne comprend pas l'attitude Neymar qui a affiché publiquement son soutien à Jair Bolsolonaro.

Raí est une légende du PSG. Désigné joueur du XXe siècle du club parisien, il en a été le capitaine emblématique dans les années 90, remportant notamment le titre de champion de France en 1994 et la Coupe des coupes en 1996.

Invité du Forum international Peace&Sport à Monaco, Raí dirige depuis 1998 la fondation Gol de Letra qui favorise l'insertion sociale par l'éducation, la culture et le sport.

Raí regrette le choix de Neymar de soutenir Bolsonaro

Dans le cadre de ce forum, il a accordé un entretien à nos confrères de Nice-Matin et dresse un bilan accablant de l'état du Brésil après la présidence de Jair Bolsonaro, membre de la droite conservatrice, de 2018 à 2022 : « L'accès à la culture et à de nouvelles idées est d'une certaine façon interdite à la jeunesse, court-circuitée. Le sport a été complètement désorganisé et il y a moins d'investissement dans l'éducation publique. Si on ajoute la pandémie, c'est une catastrophe pour une génération. […] On a régressé et désormais il faut essayer de compenser tout ce qui a été mal fait, surtout ces quatre dernières années. »

Raï est également surpris de voir des stars du football brésilien, comme Neymar, afficher ouvertement leur soutien à Bolsonaro : « Je n'arrive pas à comprendre. Quand on voit les valeurs de Bolsonaro… Il a mis en danger des millions de personnes pendant la pandémie en niant la science, a été raciste, a manqué de respect envers les femmes. Et des millions de gens ont voté pour lui... […] Mais je crois qu'ils ne se rendent pas compte des conséquences négatives d'une gestion comme celle de Bolsonaro. »

Pour Raí, le PSG doit rester au Parc des princes

Dans l'entretien accordé à Nice-Matin, Raí s'est également prononcé sur la polémique entre le PSG et la marie de Paris concernant la location du Parc des princes. Le club parisien a même fait savoir qu'il était prêt à quitter l'enceinte parisienne. Mais Raí n'y croit pas une seule seconde : « Quand le Stade de France a été construit, les supporters avaient déjà refusé de négocier [rires]. Le Parc et le PSG sont indissociables, c'est historique. À un moment donné ils vont trouver un accord pour y rester. »

Actionnaire du Paris FC, qui joue au Stade Charléty, Raí rejette également l'hypothèse de voir jouer le PFC au Stade de France : « Non ! [rires] C'est trop grand. »