PSG, Rabiot s'est entraîné avec le groupe

Mis à l'écart, le milieu de terrain parisien a retrouvé le groupe et s'est entraîné ce mercredi.

Selon nos confrères de l'Equipe ce mercredi, l'international français du PSG Adrien Rabiot était de retour à l'entraînement au Camp des Loges après une mise à pied de six jours.

PSG, Adrien Rabiot ne sera pas licencié après son like sur Instagram

Mis à pied à titre conservatoire par la direction parisienne, Rabiot, avait été entendu par la hiérarchie francilienne le 27 mars dernier, pour en savoir un peu plus sur sa punition. Alors qu'il risquait jusqu'au licenciement pur et simple, le milieu de terrain français aurait finalement écopé d'une sanction moins sévère.

Le PSG, qui n'a pas réussi à le convaincre de prolonger son bail alors que celui ci se finit en fin de campagne actuelle, semble bien décidé à l'empêcher de reprendre la compétition jusqu'à la fin de l'exercice.

Pour rappel, Adrien Rabiot n'a plus joué depuis le 11 décembre dernier et le match de à Belgrade, contre l'Étoile Rouge (4-1). La semaine dernière, lors de son point presse devant les médias avant le match contre (2-2), le coach du Thomas Tuchel avait assuré que la situation du milieu de terrain ne changera pas d'ici la fin de la saison.

L'article continue ci-dessous

"Je ne sais rien de ce qui se passe car cela concerne le joueur et le club. J’ai tout dit à ce sujet. Je peux juste dire que la situation ne va pas changer d’ici à la fin de saison", avait ainsi confié le technicien allemand. On ne devrait donc pas voir Rabiot convoqué pour le match prévu ce weekend contre et lors duquel le PSG pourrait de nouveau être sacré champion de .

On se souvient que le cub en avait voulou à Rabiot qui avait « liké » une publication de Patrice Évra sur les réseaux sociaux et d'être sorti en boîte de nuit le soir de l'élimination en Ligue des champions contre .