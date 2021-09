PSG : qui de Neymar, Messi ou Mbappé pour tirer les penalties ? Herrera répond

A la veille du choc contre l’OL, Ander Herrera est venu au secours de la 'MNM', tancée pour son manque d’efforts défensifs.

L’abondance de biens ne nuit pas mais elle ne fait pas pour autant le bonheur. Avec l’arrivée de Lionel Messi durant le mercato estival, le PSG a signé un coup historique et peut se targuer d’aligner une attaque composée de l’Argentin, Neymar et Kylian Mbappé.

Un trio offensif que l’on ne croyait capable d’évoluer ensemble que sur les jeux vidéos. Mais la réalité est bien là et pour la première fois depuis un mois, la 'MNM' a été alignée dès le coup d’envoi lors du match de Ligue des Champions contre Bruges, mercredi.

Cette première sortie a bien évidemment été scrutée aux quatre coins de l’Europe et la prestation globale du trio a déçu. Plus que le manque de connexion entre Messi, Neymar et Mbappé, c’est bien l’animation générale du PSG qui a été pointée du doigt avec une équipe presque coupée en deux notamment en phase défensive.

Le manque de repli des trois attaquants a amené à se questionner sur la possibilité de jouer de cette façon tout au long de l’année. A la veille du choc contre l’OL, au Parc des Princes, Ander Herrera est venu à la rescousse de ses coéquipiers.

"Les cracks sont ceux qui font la différence et gagnent les matchs, note l’Espagnol dans Marca. Nous, on doit être à leur service, même si je sais qu'ils travailleront comme tout le monde. Mais si on leur demande de toujours faire la différence, on ne peut pas leur demander de faire 13 kilomètres par match. On peut le demander à moi, Wijnaldum, Gueye ou Paredes. Pas à eux."

Pierre-feuille-ciseaux pour les penaltys ?

Un football plaisir vraiment en adéquation avec le haut niveau ? Le trio du Barça où évoluait Messi et Neymar avec Luis Suarez avait montré qu’il était possible de gagner des trophées mais l’Uruguayen rechignait moins à la tâche défensive qu’un Mbappé…

Toujours est-il que ces trois Parisiens vont devoir rapidement s’apprivoiser et Pochettino trouver la bonne tactique. Et qu’en sera-t-il pour les penaltys si la 'MNM' est sur le terrain ?

Depuis son arrivée en 2017 et une brouille avec Cavani, Neymar est le tireur désigné du PSG tandis que Mbappé prend la relève du Brésilien quand ce dernier est absent. Sauf que Messi représente plus de 100 réalisations dans cet exercice… A écouter Herrera, la hiérarchie n’a pas encore été définie à Paris.

"La vérité est que ce n'est pas encore arrivé et nous n'en avons pas discuté, mais une chose est claire : je ne vais pas les tirer (rires). Je n'ai que cette certitude. Mais je ne pense pas que ce soit un problème car Ney, Leo et Kylian ont une relation fantastique. Je ne sais pas s'ils vont se relayer ou faire un pierre-papier-ciseaux (rires). Je n'en ai aucune idée pour le moment."

Début de réponse dimanche face à l’OL? Pas vraiment puisque Mbappé est annoncé incertain.